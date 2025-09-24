Canciller De la Fuente: Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos  

Canciller Juan Ramón de la Fuente El titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente aseveró que los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente aseveró que hoy México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del humanismo mexicano, modelo que, subrayó, coloca a la persona en el centro y que entiende a la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, igualdad y justicia social.

Así lo estableció durante su intervención en el encuentro paralelo En defensa de la democracia, luchando contra extremismos, evento convocado por los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; España, Pedro Sánchez, y Uruguay, Yamandú Orsi.

El encargado de la política exterior del país sostuvo que si la democracia se entiende como el poder que emana del pueblo, como vehículo de justicia social, como garantía de respeto a la dignidad de las personas, como mecanismo de las mayorías para expresarse y participar de manera efectiva en la vida pública, “entonces parafraseando al presidente Petro que acabamos de escuchar: entonces, ganaremos las urnas y las calles”.

En este contexto, el canciller De la Fuente advirtió que todo ello requiere también proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales”.

En el marco del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General, De la Fuente “dijo que sin un multilateralismo más robusto será imposible construir una comunidad internacional más democrática... Por eso, México siempre se ha opuesto, desde hace 80 años, al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas”, puntualizó.

En torno al tema ineludible de la migración, destacó, que “criminalizarla resulta, sencillamente, inadmisible, los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer, también, la diplomacia y el multilateralismo”.

El funcionario federal externó su agradecimiento por la invitación a México a este espacio de diálogo con la convicción de que nuestros pueblos, todos, merecen un futuro más digno, y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.