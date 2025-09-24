Entran a robar a la casa de Fernández Noroña, la que vale 12 millones de pesos

Casa de Gerardo Fernández Noroña El senador no se encontraba en la propiedad cuando fue saqueada e informó que su pareja se encuentra a salvo.

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció el robo de su vivienda ubicada en Tepoztlán, Morelos, durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre. El legislador, quien regresó a la Ciudad de México desde Chihuahua la noche del martes, calificó el hecho como “grave y extrañísimo” a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo publicado por el propio senador, el robo ocurrió en la casa valuada en aproximadamente 12 millones de pesos, cuya adquisición había generado controversia previamente debido a cuestionamientos sobre su compatibilidad con los principios de austeridad promovidos por Morena.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

Además, Fernández Noroña reportó que también fue asaltada la vivienda de la persona que le vendió la propiedad.

¿Quién robó la casa de Gerardo Fernández Noroña?

Ahora, esta mañana, Fernández Noroña publicó una imagen de unas placas de un vehículo marca Jeep, acusando que estuvo cerca de la casa. Además, también señaló que el número no tiene registro en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por el momento, no se ha especificado qué artículos se habrían llevado ni el monto estimado de los mismo.

La polémica con la casa de Fernández Noroña

Fernández Noroña, quien fue presidente de la Mesa Directiva del Senado hasta el 31 de agosto de 2025, ha enfrentado críticas recientes por la compra de esta propiedad, la cual, según su declaración patrimonial de 2024, adquirió mediante un crédito hipotecario en noviembre del mismo año.

La casa, con una superficie de 1,201 metros cuadrados y 259 metros cuadrados de construcción, había sido motivo de protestas por parte de comuneros de Tepoztlán, quienes denunciaron irregularidades en la adquisición del terreno, considerado suelo comunal.