Instituto Nacional de Cancerología Instituto Nacional de Cancerología (INCan), recibe reconocimiento por sus altos estándares de calidad y seguridad en servicios de imagen médica (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Salud resaltó que el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), recibió el reconocimiento internacional del Colegio Americano de Radiología (ACR, por sus siglas en inglés), como Centro Internacional ACR para la Calidad y Seguridad en Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética, Medicina Nuclear, PET (Tomografía por Emisión de Positrones), Ultrasonido e Imagen de Mama, convirtiéndose en el primer hospital en América Latina en alcanzar esta distinción por un periodo de tres años.

La certificación otorgada por el ACR representa el más alto nivel en calidad de imagen y seguridad del paciente. Para obtenerlo, el INCan cumplió con rigurosos estándares internacionales que abarcan la preparación y experiencia de su personal, el mantenimiento de sus equipos, protocolos de control de calidad y programas de mejora continua.

La subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del INCan y responsable médica del proyecto de acreditación, Yolanda Villaseñor enfatizó que dicho reconocimiento significa que los estudios que realizamos, fundamentales para la detección temprana y el tratamiento del cáncer, cumplen con los más altos estándares de confiabilidad y seguridad a nivel mundial.

Ante ello, señaló que los pacientes del Instituto “pueden tener la certeza de que sus diagnósticos y el seguimiento se realizan con imágenes de máxima calidad, en un entorno donde la seguridad es la prioridad”.

Asimismo, sostuvo que el referido reconocimiento representa un paso fundamental para México, pues abre nuevas oportunidades para la formación de especialistas en radiología oncológica bajo protocolos internacionalmente reconocidos. Además, posiciona al INCan como un modelo a seguir para otros hospitales de la región y fortalece la posibilidad de generar colaboraciones internacionales en investigación y tratamiento.

La acreditación otorgada por el Colegio Americano de Radiología es resultado de un esfuerzo colectivo en el que participaron médicos, físicos médicos, técnicos radiólogos, ingenieros biomédicos, enfermeras, enfermeros y personal administrativo del INCan, todos comprometidos con el mismo objetivo: brindar a los pacientes oncológicos la mejor atención posible.

Este distintivo internacional no solo valida la excelencia institucional, sino que también representa confianza, esperanza y mejores oportunidades de vida para los pacientes. Ese es el verdadero sentido de este logro.