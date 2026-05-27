Zoé Robledo: El lado más humano del Mundial 2026 llega a la CISS con memoria, fútbol y justicia social

Exposición “La Ciudad que nunca ha dejado de jugar”, El director general del Seguro Social, Zoé Robledo y la secretaria de Turismo de la CDMX inauguraron la exposición “La Ciudad que nunca ha dejado de jugar”, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS),de cara a la Copa Mundial de Fotbol 2026

La fiebre futbolera aumenta con el pasar de los días, ante la cercanía del inicio de la Copa Mundial de Futbol, -el próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca-, por lo que, en el marco del arranque de las actividades rumbo al encuentro mundial del juego del balompié, se inauguró la exposición “La Ciudad que nunca ha dejado de jugar”.

Lo anterior, en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en donde el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, enfatizaron el papel histórico del Seguro Social como escenario de acontecimientos deportivos que fomentan la inclusión, la paz y el encuentro entre los pueblos.

Durante la apertura de un espacio dedicado a la memoria, la cultura y la inclusión social, Robledo Aburto, explicó que, aunque pareciera improbable la participación del IMSS en los preparativos y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, la historia del Instituto está marcada por episodios que lo han conectado con momentos trascendentes del deporte, la cultura y la vida pública internacional.

El director general del IMSS enfatizó que la participación del Instituto en los preparativos rumbo al Mundial 2026 responde también a una visión social y humanista del deporte, orientada a fortalecer la memoria colectiva, la convivencia y la inclusión.

“Que ruede la pelota no como símbolo de lujo, de dinero o de poder, sino de paz y de encuentro”, expresó al citar parte del mensaje que emitió la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el encuentro con niñas y niños participantes del Street Child Fútbol.

Mención especial hizo de uno de los episodios médicos más significativos y menos conocidos en la historia del Instituto fue la posibilidad de que el campeón mundial de boxeo Muhammad Alí fuera intervenido quirúrgicamente en el IMSS tras ser diagnosticado con Parkinson.

Indicó que incluso se realizaron valoraciones médicas en el CMN La Raza para determinar si Muhammad Alí era candidato a la intervención; sin embargo, aunque el procedimiento estaba listo para llevarse a cabo, el pugilista decidió no someterse a la operación.

El directivo aplaudió que la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social se convierta en un espacio permanente para exposiciones y actividades culturales relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, y reiteró el compromiso del IMSS para impulsar iniciativas que fortalezcan la memoria histórica, el tejido social y los valores comunitarios.

En este mismo sentido, Robledo Aburto recordó que en instalaciones del IMSS se han desarrollado acontecimientos emblemáticos, como la filmación de la película Roma en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, así como la estancia de Pelé durante el Mundial de México 70 en el hotel sede de la CISS.

Asimismo, evocó visitas históricas de personajes internacionales como John F. Kennedy y el mariscal Josip Broz Tito a la Unidad Independencia, complejo habitacional impulsado y administrado por el Seguro Social, hoy reconocido por su valor arquitectónico y social.

Zoé Robledo también destacó la participación del IMSS en el torneo de la Street Child Fútbol, competencia que reunió en México a 350 niñas, niños y jóvenes provenientes de contextos de violencia y abandono en 20 países, previo a la justa mundialista; evento que encabezaron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vocalista Bono y The Edge de la banda inglesa U2.

La exposición “La Ciudad que no ha dejado de jugar” propone un recorrido histórico y emocional por los distintos mundiales que han marcado a la Ciudad de México, desde 1970 hasta la antesala de la Copa Mundial de 2026. A través de objetos, fotografías, archivos, ilustraciones y piezas contemporáneas, la exposición explora cómo el fútbol ha sido parte de la vida cotidiana, la identidad urbana y la memoria social de la capital.

La muestra reúne más de 600 piezas aportadas por más de 40 coleccionistas, quienes compartieron banderines, balones, boletos, estampas, platos, llaveros y diversos recuerdos relacionados con los mundiales celebrados en México. Cada objeto revela distintas formas de vivir el amor por el balompié y demuestra cómo este deporte ha acompañado momentos clave en la historia de la capital del país.

El recorrido está dividido en cuatro grandes momentos históricos. El primero aborda el Mundial de 1970, el segundo espacio está dedicado al Mundial Femenil de 1971. Otro de los ejes temáticos se centra en el Mundial de 1986, y finalmente, una mirada hacia el Mundial de 2026, donde se plantea una reflexión sobre las nuevas memorias que comienzan a construirse en torno al fútbol y la ciudad.