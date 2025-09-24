Se declara PVEM listo para contender solo por gubernatura de SLP en el 2027

Ruth Gonzalez Ruth Gonzalez (La Crónica de Hoy)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), está listo para competir en solitario en las elecciones de 2027, para renovar la gubernatura de San Luis Potosí aunque lo ideal sería mantener la alianza con Morena, afirmó la senadora Ruth González Silva, quien es esposa del actual gobernador de esa entidad, Ricardo Gallardo.

“Lo ideal es que vayamos juntos en todo, como lo hemos hecho desde los poderes legislativos. Somos aliados. Eso es lo ideal. Pero, los acuerdos y los panoramas pueden ser diversos en cada uno de los estados. El Partido Verde está listo para ir en coalición o para ir solo”, recalcó

Ello luego de que Morena estableció “candados” para prohibir el nepotismo y que militantes con lazos familiares con el gobernante en turno puedan ser candidatos.

González recalcó que, a diferencia de Morena, en el PVEM no existe una regla que impida a familiares suceder en un cargo público, por lo que no aplica ninguna restricción de “antinepotismo”.

“Morena lo tiene en sus estatutos, en el Partido Verde no. Respetable, por supuesto, la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es la que va a decidir y lo hará en un par de años todavía”, explicó.

Cuestionada sobre la posibilidad de suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora evitó adelantar definiciones y reiteró que cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional a votar y ser votado.

“Ahorita, si ustedes me lo preguntan, yo les voy a decir que no. Ya dentro de un par de años, en 2027, las cosas podrán continuar o podrán cambiar”, apuntó.

La legisladora insistió en que, por ahora, su prioridad es el trabajo legislativo desde la comisión que encabeza en el Senado, particularmente de cara a la revisión del T-MEC en 2026.

También destacó que en San Luis Potosí el Partido Verde cuenta con múltiples cuadros políticos y se mantiene como la primera fuerza política del estado