Venden datos de pensionados del IMSS en la dark web: ¿Qué se sabe hasta ahora?

Venden datos de pensionados del IMSS

En la dark web presuntamente se comercializa una base de datos de 20 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los registros incluyen nombre, dirección, CURP, Número de Seguro Social y enfermedades. El costo es de alrededor de 50 mil pesos.

Postura del IMSS

Por su parte, el IMSS, lanzó un comunicado indicando que no se tiene registro de algún hackeo, ciberataque o vulneración de sistemas del instituto que haya comprometido los datos personales de los pensionados.

“Los sistemas del Instituto cuentan con mecanismos robustos de seguridad y análisis de prevención de vulnerabilidades, así como procesos de asignación de roles y responsabilidades conforme a los protocolos establecidos, la normatividad y mejores prácticas en la materia”, indicó el IMSS en comunicado.

“Las investigaciones preliminares indican un posible filtración por el uso indebido de acceso a la información por parte del personal”, agregó.

“Es falso”: Sheinbaum

En la conferencia mañanera del Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que esta información era “falsa”.