Angie Miller, la venezolana que acompañaba a B-King: lo que se sabe sobre su presunta desaparición

Angie Miller (también conocida como Angélica Torrini), actriz venezolana de cine para adultos y creadora de contenido, aparece involucrada en una nueva arista de la tragedia vivida por los músicos colombianos Bayron Sánchez “B-King” y Jorge Luis Herrera “Regio Clown”: según medios colombianos y mexicanos, Angie está desaparecida. Sus allegados no tienen noticias suyas tras el asesinato de los artistas, lo que ha generado alarma sobre su paradero y seguridad.

B-King y Regio Clown, músicos colombianos, desaparecieron en México el 16 de septiembre de 2025, después de salir de un gimnasio en la colonia Polanco, Ciudad de México. Fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, en circunstancias que apuntan a un posible homicidio, y las autoridades mexicanas confirmaron la identidad de los cuerpos.

¿Qué se sabe sobre Angie Miller?

Angie Miller ha sido identificada como una persona que acompañaba a B-King durante su estancia en México, quien acompañaba al artista en sus eventos y en redes sociales; se ha señalado que era parte de su círculo cercano. Antes de conocerse el hallazgo de los cuerpos de los músicos, Miller habría sido la primera persona en alertar al público sobre la desaparición de B-King y Regio Clown, pidiendo oraciones y apoyo.

Tras confirmarse el fallecimiento de los dos artistas, Angie hizo publicaciones de despedida en sus redes sociales, expresando dolor profundo, compartiendo recuerdos y fotografías que evidencian cercanía emocional con B-King.

No hay hasta ahora información oficial que verifique que Angie Miller esté desaparecida en el sentido jurídico del término (es decir, que haya una denuncia formal por su paradero desconocido). Algunas fuentes señalan que familiares y amigos desconocen su ubicación, pero eso no implica necesariamente que las autoridades la consideren como persona desaparecida.

Tampoco se ha confirmado si Angie estaba en el mismo lugar o en el momento exacto de la agresión que llevó al secuestro o muerte de los artistas. Tampoco se ha proporcionado oficialmente ningún reporte forense, judicial o de la Fiscalía sobre su situación física, ni se ha emitido alerta de búsqueda específica para ella en los registros públicos hasta donde las fuentes disponibles lo indican.

Por otro lado, su emocional mensaje en redes como “Hoy odio a México más que a mi vida” ha resonado ampliamente, evidenciando el impacto personal de la tragedia. Lo que es un hecho es que existe preocupación sobre su seguridad, dado que ha sido vinculada públicamente al caso y al artista, lo que podría ponerla en riesgo si existieron amenazas previas como las que se reportan para B-King.

Hasta este momento, la información verificada no permite afirmar con certeza que Angie esté desaparecida legalmente ni que haya sido víctima directa de algún delito.