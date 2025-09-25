Esta es la empresa que Videgaray y el yerno de Trump acaban de crear

Luis Videgaray y Jared Kushner La empresa "Brain Co" contará con financiamiento del ex secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Este mes de septiembre, una nueva empresa relacionada al uso de la Inteligencia Artificial llamada Brain Co anunció su lanzamiento con el financiamiento del yerno de Donald Trump y de Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del 4 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018. Esto es lo que debes saber.

¿Qué es Brain Co? La empresa del Yerno de Trump y Luis Videgaray

La empresa Brain Co. surgió como un proyecto conjunto entre Jared Kushner (yerno de Donald Trump), el inversionista Elad Gil y el exfuncionario mexicano Luis Videgaray en 2024, con sede operativa en San Francisco.

Su lanzamiento oficial al público se dio en septiembre de 2025, cuando la compañía anunció una ronda de financiamiento Serie A por 30 millones de dólares, liderada por Affinity Partners (fondo vinculado a Kushner) y Gil Capital.

This is just the beginning. If you're excited about applying AI to the world's most important institutions, we'd love to have you join us. Apply at https://t.co/80ohpos9fK. — Brain Co (@BrainCo_AI) September 11, 2025

Según su propio blog corporativo, Brain Co. fue concebida tras una conversación informal en febrero de 2024, en la que Kushner planteó ante Gil la pregunta: “¿Por qué las instituciones más grandes no implementan IA de vanguardia?”

En esa fase inicial, Kushner y Videgaray ya habían observado que muchas organizaciones, empresas privadas y gobierno, comprendían la importancia de tener una estrategia de inteligencia artificial pero carecían del acceso al talento especializado necesario para llevarla a cabo.

¿Qué hace Brain Co?

Para resolver esa brecha, decidieron fundar Brain Co. con el propósito de servir como puente entre el talento de Silicon Valley y las instituciones que requieren aplicaciones de IA a gran escala.

En cuanto a su funcionamiento, Brain Co. desarrolla aplicaciones personalizadas de inteligencia artificial para resolver retos específicos de sus clientes, integrando modelos base (como los de OpenAI) con sistemas adaptados al dominio particular de cada caso.

La empresa afirma que sus aplicaciones “se actualizan automáticamente” conforme los modelos de IA subyacentes mejoran, lo que permite que sus clientes sigan obteniendo valor sin tener que reconstruir desde cero.

Brain Co. opera en diversos sectores ,como gobierno, salud, energía, hotelería e infraestructura sin especializarse en uno solo, bajo la convicción de que muchos retos de IA tienen estructuras tecnológicas similares que pueden beneficiarse de aprendizajes cruzados.

En su blog, Brain Co. también revela que contaba con alrededor de 40 expertos en IA al momento de su anuncio público.