Llama PRI a implementar estrategia nacional contra la sobrepoblación penitenciaria

De 2018 a 2026, el número de centros penitenciarios con sobrepoblación aumentó de 103 a 158.

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a implementar una estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles del país.

El coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados, señaló entre diciembre de 2018 y agosto de 2026 la población privada de la libertad aumentó 39.14 por ciento, mientras que la capacidad de los centros penitenciarios creció apenas 5.89 por ciento.

Como resultado, el sistema pasó de contar con un superávit de 19 mil 592 espacios disponibles a registrar un déficit de 45 mil 96 lugares; en el mismo periodo, el número de centros penitenciarios con sobrepoblación aumentó de 103 a 158.

Ante este panorama, Moreira planteó que las autoridades elaboren un diagnóstico de los penales con mayores niveles de saturación, que contemple sus necesidades de capacidad, personal y servicios, así como acciones específicas para atenderlas y mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados.

Pide transparentar acciones

El legislador también solicitó transparentar las acciones realizadas durante 2026 para avanzar en el cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 y en el desarrollo del Modelo Nacional Penitenciario.

La petición incluye información sobre los diagnósticos de los sistemas penitenciarios, los instrumentos de valoración diseñados, la recopilación de datos, las visitas a los centros y los principales hallazgos identificados.

Otro de los aspectos señalados por Moreira es la proporción de personas privadas de la libertad que aún no reciben sentencia; dicha condición alcanza al 46.3 por ciento de las mujeres privadas de la libertad, frente al 35.7 por ciento de los hombres.

El diputado consideró que estas cifras reflejan desafíos en los procesos judiciales y en la situación jurídica de las personas procesadas, por lo que pidió conocer las medidas impulsadas por el Gobierno federal para atender los problemas del sistema penitenciario.

Entre los retos mencionados se encuentran las diferencias entre entidades federativas, la falta de personal especializado, las condiciones de infraestructura y servicios, así como los problemas relacionados con la gobernabilidad y la reinserción social.

Moreira sostuvo que la publicación de los avances correspondientes a 2026 permitiría dar seguimiento a las acciones de diagnóstico y coordinación entre los sistemas penitenciarios, así como identificar las medidas adoptadas para atender la saturación de los centros.