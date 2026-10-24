INE respalda investigación de la ASF y promete transparencia en sus contrataciones

La presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su respaldo a la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación del organismo y aseguró que entregará la información necesaria para el desarrollo de las indagatorias.

A través de un comunicado, la presidencia del INE señaló que recibe con respeto la decisión de la ASF y consideró que esta acción demuestra la importancia de que las instituciones del Estado mexicano puedan revisar y supervisar el trabajo de otros organismos.

El pronunciamiento también recordó que la propia presidencia del Instituto había solicitado una auditoría a sus procesos de licitación, por lo que consideró que la investigación coincide con su interés de revisar los procedimientos de contratación.

En ese sentido, aseguró que el INE colaborará con la Auditoría Superior de la Federación y con el Órgano Interno de Control del propio Instituto, instancia a la que ya fueron enviados los antecedentes relacionados con el caso.

La institución indicó que está a favor de que las investigaciones se realicen a fondo y conforme a las leyes. También sostuvo que las posibles responsabilidades deberán determinarse a partir de documentos y pruebas, por parte de las autoridades correspondientes.

En el comunicado, la presidencia del organismo electoral afirmó que ningún proceso de contratación, servidor público o proveedor está por encima de la ley. Sin embargo, señaló que respetará la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que evitó hacer comentarios sobre casos particulares mientras continúan las investigaciones.

Como parte de las medidas adoptadas, el INE informó que se realizaron cambios en algunas áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa. No obstante, no proporcionó mayores detalles sobre las personas involucradas ni sobre las razones específicas de cada movimiento.

INE anuncia plataforma para consultar contratos

Otro de los puntos destacados del comunicado fue el anuncio de un nuevo micrositio llamado “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, que próximamente estará disponible para la ciudadanía.

De acuerdo con la presidencia del Instituto, esta plataforma permitirá consultar información relacionada con las contrataciones, los montos económicos, los proveedores y los documentos que respaldan las distintas etapas de los procedimientos.

La intención es facilitar el acceso a la información pública y permitir que la ciudadanía conozca cómo se realizan las contrataciones dentro del organismo encargado de organizar las elecciones federales.

La presidencia del INE también defendió su actuación y afirmó que se ha conducido conforme a las facultades establecidas en la Constitución y las leyes. Además, reiteró que la transparencia debe demostrarse mediante acciones y no solamente a través de declaraciones.

Llaman a mantener la confianza en el organismo electoral

En otro apartado del mensaje, la presidencia reconoció el trabajo de las personas que laboran en el INE y destacó su participación en la organización de elecciones confiables durante más de tres décadas.

Asimismo, pidió al personal mantener la serenidad, el compromiso y el rigor técnico en sus actividades, pese a la situación que enfrenta la institución.

Finalmente, reiteró que el Instituto continuará con su responsabilidad constitucional de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo principios como la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la certeza.

La presidencia sostuvo que la democracia necesita instituciones sólidas, rendición de cuentas y acceso a la verdad, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes.