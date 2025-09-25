SEP coloca primera piedra de CBTIS 295 en Ecatepec, beneficiará 18 mil jóvenes

Cada nueva escuela es una piedra firme en el futuro, donde son formados talentos, es construida paz y son abiertos caminos a la innovación, señala Mario Delgado Carrillo — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, colocó en Ecatepec de Morelos, Estado de México, la primera piedra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 295.

Dijo que la escuela beneficiará a 18 mil estudiantes y forma parte de los 20 nuevos espacios de Educación Media Superior (EMS) que construye en 2025 el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que la obra forma parte del nuevo Bachillerato Nacional, y es una de las seis que iniciaron su construcción este año en los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro y Chihuahua.

Señaló que en la construcción del CBTIS No. 205 serán invertidos mil 215 millones de pesos.

Por su parte, la estudiante Evelyn Jamilet Sánchez Escalante, alumna de la carrera de Ciberseguridad, expresó que la construcción de nuevos planteles favorece el desarrollo de talentos y la participación de los jóvenes en el desarrollo tecnológico del país.

Dijo que el CBTIS No. 295 impartirá carreras como Ciberseguridad, Nanotecnología e Inteligencia Artificial.

En su oportunidad, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó el compromiso del Gobierno de México con la educación y la construcción de espacios educativos que permitan el desarrollo de la juventud, y los aleje de la violencia y de actividades antisociales.

