Sheinbaum palomea a Fernando Chico, nuevo inversionista de Banamex: “Tiene buena reputación”

CIUDAD DE MÉXICO, 23SEPTIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa dedicada al tema de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves desde el Palacio Nacional la compra del 25% de Banamex a manos del empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

“Es un hombre de buena reputación, me buscaron para informarme previamente de la compra. Es una buena noticia que el banco regrese a manos de un mexicano”.

Asimismo, agregó que esta es una acción legal que comienza con el 25% de la adquisición de acciones de Banamex. Consideró que esto se inserta en un entorno de confianza para invertir en México, porque la economía del país tiene un gran potencial de crecimiento en la industria manufacturera.