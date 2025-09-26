Este es el nuevo límite para transferencias bancarias en México: todo lo que debes saber sobre el MTU

Nuevo límite para transferencias en México: todo lo que debes saber sobre el MTU

El mundo digital financiero en México está por cambiar y, sí, tu app bancaria va a pedirte que te pongas las pilas. A partir del 1 de octubre de 2025, todas tus operaciones electrónicas (SPEI, CoDi, pagos a terceros) estarán sujetas al Monto Transaccional del Usuario (MTU), un tope que tú mismo tendrás que definir para proteger tu dinero. Si no lo haces, el banco lo hará por ti… con límite incluido.

¿Qué es el MTU (Monto Transaccional del Usuario) y por qué lo están adoptando?

El MTU es el nuevo candado que te permitirá decidir cuánto dinero puedes transferir de una sola vez mediante banca digital: app, web o teléfono.

¿Por qué implementarlo? Básicamente, para prevenir fraudes, ataques cibernéticos y movimientos anormales que podrían dejarte en la lona financieramente.

Lo interesante: no habrá un tope general para todos. Cada usuario podrá fijar su propio límite (diario, semanal o mensual) según su perfil de uso financiero.

Fechas clave que sí o sí debes memorizar

30 de septiembre de 2025

Fecha límite para que configures tu MTU. Si no lo haces, tu banco lo asignará automáticamente.

1 de octubre de 2025

Las apps bancarias deben habilitar la opción MTU. Empieza el nuevo régimen de límites en transferencias digitales.

1 de enero de 2026

Uso obligatorio del MTU. Las transferencias que excedan tu límite podrían ser bloqueadas o requerir validaciones extras.

Así que sí, tienes chance (aunque corta) para configurar tu límite antes de que alguien más lo haga por ti.

¿Cuál será el límite automático si no lo fijas tú?

Si ignoras esta medida y no estableces tu MTU, el banco asignará un límite por defecto de 1,500 UDIS, que al valor actual ronda entre $12,500 y $12,800 MXN por operación.

Eso significa que cualquier transferencia por encima de ese monto podría requerir pasos adicionales de verificación o ser rechazada del todo.

Operaciones que sí quedarán alcanzadas (y las que no)

Lo que sí estará bajo el radar del MTU

Transferencias SPEI entre cuentas distintas.

entre cuentas distintas. Pagos de tarjetas de crédito a terceros.

Pago de servicios e impuestos desde apps bancarias.

Lo que NO se verá afectado por el MTU

Depósitos en ventanilla o caja.

Compras con tarjeta física (en tiendas o presencial).

Transferencias entre tus cuentas dentro del mismo banco (dependiendo del banco).

CoDi y Dimo seguirán con su propio tope: 1,500 UDIS por día (aproximadamente lo mismo que el límite predeterminado del MTU).

¿Cómo activar tu MTU paso a paso (y consejos para elegir el monto)?

Entra a tu app de banco o a la banca en línea. Busca sección de Configuración o Límites / Operaciones. Selecciona “MTU / Monto Transaccional del Usuario”. Define un límite que coincida con tus movimientos habituales (pero que te dé margen). Guarda cambios y verifica con los pasos de seguridad (SMS, biométrico, etc.).

Tips útiles:

No pongas el límite al mínimo: deja un colchón para imprevistos.

Puedes modificar tu MTU tantas veces como quieras, cuando lo necesites.

Si tu aplicación no muestra la opción aún, revisa que esté actualizada o espera a que el banco habilite la función — deben hacerlo a más tardar el 1 de octubre.

¿Hay sanciones por no activar el MTU? Spoiler: no financieras, pero sí operativas

No vas a pagar una multa, pero sí te pueden poner un “candado” operativo: te impondrán un límite automático y tus transferencias elevadas podrían no pasar.

Eso sí: si haces transacciones grandes (nómina, pagos a proveedores, inversiones) y no tienes un MTU adecuado, podrías enfrentar rechazos o demoras molestas.

Recomendaciones para que no te agarren desprevenido

Revisa tu app bancaria desde ya; los bancos (BBVA, Banorte, HSBC) ya mandan avisos de la llegada del MTU.

Fija un límite razonable según tu flujo financiero, pero con holgura.

Activa tu MTU antes del 30 de septiembre de 2025 para evitar que te asignen un límite automático.

para evitar que te asignen un límite automático. Revisa las actualizaciones de tu app bancaria frecuentemente; puede que la función aparezca recién en octubre.

Si haces muchas transferencias grandes (por ejemplo, eres un negocio), asegúrate de que tu límite cubra tus necesidades.

Conclusión divertida (pero seria):

Sí, tu banco te va a poner un candado… pero uno que puedes configurar tú mismo. El MTU es la nueva frontera de seguridad financiera digital en México, y aunque suena técnico, es bastante amigable si lo configuras a tiempo. No dejes que alguien más decida por ti cuánto “dinero vas a poder mover” — ¡tú manda!