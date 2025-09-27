Despliegan 270 elementos de fuerzas especiales del Ejército mexicano, y EU refrenda colaboración militar

CDMX — En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 270 elementos de sus fuerzas especiales a bordo de dos aeronaves Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional desde la Base Aérea Militar No. 19, en la Ciudad de México, para destacarlos en aeropuertos de Baja California y Chihuahua, mientras otros fueron ubicados en Guanajuato. Previo a esto, la noche del pasado viernes el Ejército mexicano actualizó su relación de colaboración con su contraparte estadunidense.

La dependencia federal informó que los efectivos fueron enviados a esas entidades federativas para reforzar las operaciones que realiza el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares con jurisdicción en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato respectivamente.

“La misión de las unidades de Fuerzas Especiales en refuerzo es la de colaborar estrechamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, indicó la Sedena a través de un comunicado.

Detalló que a las 14:40 horas de este sábado, una compañía de Fuerzas Especiales con 90 efectivos ya tiene presencia del Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez”, en Tijuana, B.C.

Además, Con igual número de efectivos, el Aeropuerto Internacional “Abraham González” en Cd. Juárez, Chihuahua. De manera adicional, una compañía de 90 efectivos salió en 12 vehículos de transporte de personal, de las instalaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales, Temamatla Estado de México, al estado de Guanajuato.

El despliegue tiene como finalidad el Estado de derecho e inhibir los actos delictivos, mediante acciones coordinadas que permitan contribuir en la preservación del orden y la paz pública en beneficio de la población de las entidades que se mencionan.

En tanto, la noche del viernes pasado, la Sedena dio a conocer que representantes de la la Defensa Nacional y el Ejército Norte de los Estados Unidos sostuvieron la “Junta Regional de Comandantes Fronterizos”; plataforma fundamental para la colaboración y coordinación de los esfuerzos de seguridad en la frontera compartida entre México y los E.U.A