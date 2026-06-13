SEP anuncia que UnADM abrirá registro el 20 de julio; ofrecerá 20 mil lugares para estudiar carrera en línea

Secretario de Educación Pública, Mario Delgado La Universidad Abierta y a Distancia de México abrirá el próximo 20 de julio su convocatoria de ingreso 2026 con una oferta de 20 mil espacios.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo 20 de julio comenzará el periodo de registro para la Convocatoria de Ingreso 2026 de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), que pondrá a disposición 20 mil espacios para nuevos estudiantes.

El funcionario explicó que esta oferta forma parte de la meta del Gobierno federal de crear 330 mil nuevos lugares en Educación Superior para 2030, compromiso impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Educación a distancia

Mario Delgado señaló que la Educación Superior a distancia se ha convertido en una herramienta estratégica para ampliar las oportunidades educativas, reducir las brechas de acceso y responder a las nuevas exigencias del entorno laboral y tecnológico.

El anuncio se realizó durante el Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026, donde también destacó que este tipo de ejercicios fortalecen el vínculo entre la universidad y quienes han formado parte de su comunidad estudiantil.

Aseguró que estos espacios contribuyen a consolidar una red nacional de colaboración académica, profesional y social que puede aportar al desarrollo del país.

Durante el encuentro, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, subrayó que el contexto actual exige perfiles capaces de adaptarse a cambios constantes y destacó que el modelo a distancia ha permitido democratizar el acceso a la educación superior.

Señaló que esta modalidad ha sido una alternativa para miles de personas que estudian mientras atienden responsabilidades laborales y familiares.

Actualmente, la UnADM se ha consolidado como la quinta universidad pública con mayor matrícula del país, al atender a más de 129 mil estudiantes tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Además, a lo largo de sus 27 generaciones ha formado a más de 24 mil personas egresadas.

Egresados impulsaron el encuentro

El consejero universitario Iván Marín Rodríguez explicó que este primer encuentro nació por iniciativa de la propia comunidad egresada, luego de 14 años de trayectoria institucional.

Destacó que miles de egresadas y egresados hoy se desempeñan en distintos sectores públicos, privados, educativos y comunitarios.

Durante los conversatorios, los participantes coincidieron en que su paso por la UnADM les permitió fortalecer habilidades como la autonomía, la disciplina, la organización del tiempo, el aprendizaje autodidacta y el trabajo colaborativo en entornos digitales.

Consideraron que estas competencias son cada vez más importantes ante los procesos de transformación tecnológica y digitalización que vive el país.

Acciones para fortalecer a la comunidad UnADM

En el encuentro también se anunció una serie de medidas dirigidas a mantener el vínculo con quienes concluyeron sus estudios en esta institución.

Entre ellas destacan la creación de una credencial digital para exalumnos, promociones para continuar estudios de posgrado, la estrategia denominada “Retas UnADM” y un micrositio especializado para la comunidad de personas egresadas.

Además de ampliar la cobertura educativa, la universidad reiteró su apuesta por una formación incluyente, flexible y de calidad, enfocada tanto en el desarrollo profesional como en la contribución social de sus estudiantes y egresados.