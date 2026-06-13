Capturan al exadministrador central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT

Detenido Héctor "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Héctor Taurino Landa Cabrera, entre 2011 y 2018 ocupó el cargo de Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Héctor “N” habría incrementado su patrimonio de manera injustificada, además de que probablemente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia de Investigación Criminal, la empresa Arrendadora Franllutti entregó a Landa Cabrera, una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos, como presunto pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de este exfuncionario.

Tras vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios, se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Xalapa, Veracruz, donde con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad se ejecutó un operativo controlado para su aseguramiento, y posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad competente.