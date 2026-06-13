Asegura Sheinbaum que sin la CFE “no habría soberanía nacional ni soberanía energética”

Sin la CFE, "no habría soberanía nacional, ni soberanía energética": Sheinbaum

Sin la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no habría soberanía nacional ni soberanía energética”, por lo que fortalecer a esta empresa productiva del estado es “amar a México”, subrayó en su visita a Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al inaugurar la Central de Ciclo Combinado “Teresa Urrea Chávez” de la Planta Termoeléctrica en esta entidad.

La Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que la CFE es una institución fundamental para el desarrollo del país y resaltó que sin ella no existirían ni la soberanía nacional ni la soberanía energética que actualmente busca fortalecer el Gobierno Federal.

Durante un acto relacionado con el sector eléctrico, la mandataria destacó la importancia de mantener una empresa pública fuerte que garantice el suministro de energía a millones de mexicanos, especialmente en regiones donde la inversión privada no siempre llega o resulta rentable.

Señaló que la CFE ha sido una pieza clave para asegurar que la electricidad llegue a hogares, escuelas, hospitales e industrias en todo el territorio nacional.

Sheinbaum sostuvo que la soberanía energética es un elemento estratégico para cualquier país, ya que permite garantizar el acceso a servicios básicos y reducir la dependencia de factores externos. En este sentido, reiteró que el fortalecimiento de las empresas públicas del sector energético forma parte de la visión de su administración para asegurar el desarrollo económico y social de México.

La presidenta recordó que en los últimos años se han impulsado diversas reformas y proyectos orientados a reforzar el papel de la CFE dentro del sistema eléctrico nacional. Entre los objetivos se encuentra mantener una participación mayoritaria de la empresa estatal en la generación de energía, al tiempo que se permite la colaboración con el sector privado bajo esquemas regulados.

Actualmente, el Gobierno Federal busca incrementar la capacidad de generación eléctrica mediante nuevos proyectos de infraestructura y asociaciones que permitan atender la creciente demanda energética del país. De acuerdo con información reciente, se han aprobado decenas de proyectos de generación eléctrica que incluyen la participación de empresas privadas y de la propia CFE.

Las autoridades han señalado que estos proyectos también contribuirán a aumentar la participación de energías renovables como la solar y la eólica dentro de la matriz energética nacional. La meta es incrementar el uso de fuentes limpias sin perder el control estratégico del sistema eléctrico por parte del Estado mexicano.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que la defensa de la soberanía energética forma parte de una política que busca proteger los recursos nacionales y garantizar que los beneficios del sector energético se reflejen en el bienestar de la población. Asimismo, aseguró que la energía debe ser considerada un elemento esencial para el desarrollo y no únicamente un negocio.

La mandataria también reconoció el trabajo realizado por trabajadores, técnicos e ingenieros de la CFE, quienes diariamente participan en la operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica del país. Gracias a estas labores, señaló, es posible garantizar el suministro de energía incluso en situaciones de emergencia o ante fenómenos naturales que afectan distintas regiones del territorio nacional.

En los últimos meses, el Gobierno de México ha reiterado su compromiso de fortalecer tanto a la CFE como a Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones que considera estratégicas para alcanzar la autosuficiencia energética y fortalecer la economía nacional.

La presidenta reafirmó la postura de su administración respecto a la importancia de mantener una empresa eléctrica estatal sólida y con capacidad de atender las necesidades energéticas del país. Además, destacó que la soberanía energética continuará siendo uno de los ejes centrales de la política nacional en materia de desarrollo e infraestructura durante los próximos años.