Los archivos secretos de La Luz del Mundo: el PRI espió a la secta en los 80

Los archivos secretos de La Luz del Mundo Especial

La Luz del Mundo se fundó hace casi un siglo cuando, en abril de 1926, Eusebio Joaquín González tuvo una Epifanía en Jalisco: Dios le designó la presunta tarea de restaurar la Iglesia primitiva del siglo I Después de Cristo, aquella de los años del imperio romano.

El Gobierno mexicano, sin embargo, tenía otra visión: en 1982, al final del sexenio de José López Portillo, la catalogó como una secta religiosa, al igual que a los Testigos de Jehová y la Adoración Nocturna Mexicana, según un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), extinta agencia de inteligencia del Estado, consultado en el Archivo General de la Nación.

A lo largo de toda la década de los 80, la DFS, que también se encargaba de espiar a opositores políticos y a narcotraficantes, llevó a cabo un seguimiento detallado de todas las actividades que realizaba La Luz del Mundo, liderada en ese entonces por Samuel Joaquín Flores, hijo de Eusebio y padre de Naasón Joaquín García, preso actualmente en Estados Unidos por abusos sexuales a menores, tráfico sexual y posesión de pornografía infantil.

Agentes secretos del Gobierno mexicano, por ejemplo, vigilaron y realizaron un informe sobre la reunión anual de dicha organización religiosa en febrero de 1985. Un año antes, en 1984, en pleno sexenio de Miguel de la Madrid, espiaron de cerca a docenas de ciudadanos extranjeros que visitaron distintas ciudades del país con la finalidad de asistir a convenciones de la Luz del Mundo.

El 7 de agosto de 1984, la DFS hizo un informe respecto a cómo arribaron a Guadalajara 168 costarricenses, 90 colombianos y 22 españoles, quienes, al día siguiente, recibieron una cálida bienvenida por parte del alcalde de la capital jalisciense, Guillermo Vallarta Plata, quien los saludó por asistir a la Convención Internacional de Evangelistas de La Luz del Mundo, que se llevó a cabo en el templo llamado La Luz del Mundo, ubicado en la colonia Hermosa Provincia.

El Gobierno no sólo siguió de cerca todo lo que se hizo y dijo en las convenciones de la referida secta religiosa, sino que, además, espió a todos los ciudadanos extranjeros que visitaron México para acudir a los eventos realizados por la misma.

En 1997, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Gobernación hizo informes sobre La Luz del Mundo y sobre el perredista Porfirio Muñoz Ledo, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, el primero en serlo desde la oposición, tras las históricas elecciones intermedias de aquel año.

El espionaje a Muñoz Ledo y a la organización religiosa se dio en medio de un debate legislativo sobre propuestas de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, donde, además de La Luz del Mundo, participaron otras iglesias evangélicas, como la Iglesia del Dios Vivo.

La Luz del Mundo: sumergida en polémica y ¿vínculos con la 4T?

En 2019, Naasón Joaquín fue arrestado en Los Ángeles acusado de abusos sexuales a menores, tráfico sexual y posesión de pornografía infantil. En tanto, de junio de 2022, fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión en California tras declararse culpable de tres de los cargos de abuso sexual infantil.

En 2025 se le han presentado cargos federales adicionales en Nueva York por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, incluyendo a varios colaboradores y familiares próximos.

Su madre, Eva García de Joaquín, también enfrenta cargos en esos procesos.

El mismo año que fue detenido, Naasón Joaquín celebró su cumpleaños a lo grande en un evento a gran escala en el Palacio de Bellas Artes, donde acudió el entonces presidente del Senado, Martí Batres.

Recientemente, en la elección judicial, hubo señalamientos de diversos candidatos con nexos con aquella organización religiosa, mientras que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, nombró como asesor a Daniel Wong Ibarra, quien tiene vínculos con La Luz del Mundo.

La Luz del Mundo, que empezó con una supuesta Epifanía hace 100 años en Jalisco, se ha expandido por distintos países del mundo, incluido Estados Unidos, y cuenta, además, con un brazo armado, como recientemente mostró un operativo en Michoacán, donde encontraron equipo táctico y armamento.