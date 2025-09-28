Sistema de salud en México “está en ruinas”; incertidumbre por atención médica: PAN

Organizaciones ciudadanas reclaman la falta de atención e insumos médicos en los hospitales públicos (La Crónica de Hoy)

La dirigencia nacional del PAN acusó que el sistema de salud en México “está en ruinas” y atraviesa una crisis sin precedentes lo que ha generado miedo, frustración e incertidumbre entre la población mexicana ante la falta de atención médica.

“La promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca fue una gran mentira. Lo que hoy tenemos son hospitales colapsados, pacientes esperando meses por una cita, madres y padres desesperados por conseguir medicamentos, quirófanos cerrados por falta de especialistas y clínicas inundadas o sin luz. Ese es el verdadero rostro del sistema de salud del gobierno federal”, señaló el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

El líder panista acusó que la inconformidad ciudadana crece todos los días en tres puntos críticos, entre otros citas médicas: las agendas están saturadas y las consultas se programan con meses de espera o simplemente se cancelan.

Asimismo desabasto de medicamentos e insumos médicos: miles de pacientes se ven obligados a comprar por su cuenta tratamientos que deberían ser gratuitos así como en fallas en infraestructura y servicios: techos colapsados, filtraciones de agua y pacientes recibiendo atención en el suelo son escenas cada vez más comunes en hospitales públicos.

Romero Herrera recalcó que la crisis del sistema de salud en México atraviesa una crisis sin precedentes y acusó a Morena de haberle fallado a millones de familias mexicanas que hoy viven con miedo, frustración e incertidumbre ante la falta de atención médica.

“El sistema de salud en este gobierno es un fracaso. Entre 2018 y 2024, aumentó considerablemente la cifra de personas sin acceso a servicios médicos a 44 millones”, advirtió

Insistió en que las familias mexicanas hoy están abandonadas, porque Morena decidió desaparecer el Seguro Popular —que brindaba atención de calidad a millones de personas— para destinar el dinero a ocurrencias no a las verdaderas necesidades de las familias.

El dirigente nacional del PAN señaló que la inversión en salud en México sigue siendo considerablemente más baja en comparación con otros países, lo que obliga a las familias a pagar de su bolsillo consultas, tratamientos y medicamentos. “Y lo más grave es que, a pesar de este abandono, el gobierno sigue endeudando al país”, añadió.

Recordó que los gobiernos del PAN impulsaron el Seguro Popular, que le dio cobertura médica a millones de mexicanos. Morena lo destruyó, y hoy el sistema está en ruinas.