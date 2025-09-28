Virgen Morena, la fe a flote en aguas negras en Iztapalapa

CDMX — La Virgen Morena se impone intacta ante las aguas negras que anegaron decenas de viviendas de la alcaldía Iztapalapa. Una anciana se queda varada en su casa, con el hedor que se desbordó del vetusto drenaje de casi 70 años sin cambios en sus “venas de desagüe”. La mujer de la tercera edad se sostiene de su modesto librero, viejo, pero firme. Ella también está firme, Mira a la Guadalupana, como si la increpara por la desgracia o, también, como si le implorara que no le permitiera ver su nueva realidad, con la vida casi echada a perder dentro de un lago apestoso en el que se convirtió su otrora hogar, como se apreciaron en las imágenes que el portal A la Crítica compartió con La Crónica de Hoy chttps://www.alacritica.com/post/alerta-p%C3%BArpura-en-iztapalapa-inundaciones-movilizan-a-equipos-de-emergencia

La CDMX informó que activó la Alerta Púrpura en Iztapalapa por fuertes lluvias.

Indicó que en la calzada Ignacio Zaragoza se registró un “oleaje” por encharcamientos que afect Iztapalapa y Venustiano Carranza.

También se actualizó la Alerta Naranja en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

“Adicionalmente, se actualiza Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Por ello se sugirieron a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

