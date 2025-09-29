La Escuela es Nuestra avanza con más de 69 mil planteles apoyados en 2025

La directora general de La Escuela es Nuestra (LEN), Pamela López, informó sobre los avances del programa que busca fortalecer la participación de las comunidades escolares en la toma de decisiones para la mejora de los planteles educativos públicos.

Explicó que el esquema opera a través de Comités de Administración Participativa, conformados por madres, padres de familia, docentes y miembros de la comunidad, quienes en conjunto con las asambleas escolares deciden el destino de los recursos asignados para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

De acuerdo con la funcionaria, en 2025 se destinaron 25 mil millones de pesos al programa, con lo cual se ha logrado beneficiar a 8.1 millones de estudiantes en el país.

Hasta el momento, el apoyo ha llegado a 69 mil 302 planteles educativos, lo que representa un 37 por ciento de avance respecto al universo total de 186 mil 242 escuelas públicas registradas en México.

López detalló que del total de escuelas atendidas, 63 mil 252 corresponden a educación básica, de un total de 174 mil 351 planteles en este nivel, mientras que 6 mil 50 pertenecen al nivel medio superior, de un universo de 11 mil 891 escuelas.

La directora subrayó que uno de los mayores logros de La Escuela es Nuestra es haber puesto en el centro a las comunidades escolares, permitiéndoles definir de manera directa las prioridades de cada plantel.