Sin maíz no hay país: México busca preservar su diversidad genética frente al maíz transgénico

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó la relevancia del maíz en la historia y la identidad de México, al recordar que el país es un centro histórico de la agricultura y la domesticación de más de 200 especies de plantas comestibles, entre ellas el maíz, cuyo proceso de domesticación inició hace aproximadamente 9 mil años.

Alicia Bárcena (Toma de pantalla)

La funcionaria explicó que la evolución del maíz ha sido posible gracias al conocimiento y a la intervención de las comunidades campesinas, que han preservado su diversidad genética y su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo.

En contraste, señaló, la agricultura comercial depende de semillas que deben adquirirse cada ciclo y que no son reproducibles, lo que limita la autonomía de los productores.

Bárcena subrayó que la diversidad genética del maíz constituye un patrimonio biológico, cultural, social y económico para México. Recordó que se han documentado 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas, resultado directo del trabajo y la conservación realizada por campesinos y comunidades rurales.

El maíz se cultiva en los 32 estados del país, adaptándose tanto a climas áridos como tropicales, y a diferentes tipos de suelo que van desde el nivel del mar hasta los 3 mil 400 metros de altitud, lo que refleja su enorme versatilidad y relevancia para la soberanía alimentaria.

En este contexto, la secretaria recordó que la diversidad de maíces nativos estaría en riesgo si no se hubiera establecido la prohibición constitucional de la siembra de maíz transgénico en México.

