Gobernadores, dirigentes y senadores presentes en inauguración del Mundial

El gobernador de Nuevo León con su esposa, Mariana Rodríguez en la inauguración del Mundial

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum no acudió a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en el estadio Ciudad de México pero otros políticos desde gobernadores, hasta dirigentes partidistas y legisladores si acudieron incluso con sus familias.

Así se observó al gobernador de Nuevo León Samuel García con su esposa, Mariana Rodríguez en primera fila pese a todos los problemas que arrastra su estado

Lo mismo que al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien acudió con su esposa y sus seis hijos e hijas.

Otro que se dio cita en el estadio para el arranque del Mundial, fue el vice coordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas con su esposa e hijos.1

Lo mismo el ex gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo.

La ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD en el 2024, Xóchitl Gálvez, también acudió con su hijo al estadio Azteca.

Si bien no se observó la presencia de liderazgos morenistas varios de ellos como los ex priistas y hoy morenistas, Alejandro Murat y Cinthia López subieron fotos a sus redes con la playera tricolor.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno presume su asistencia a la inauguración del Mundial

Pero no solo políticos de todos los partidos acudieron al estadio, La presencia de actores, actrices y hasta deportistas de todos los niveles también s hizo presente en la inauguración del Mundial de Futbol donde los boletos de entrada oscilaban entre 50 y 100 mil pesos cada uno.

Ahí se pudo observar al boxeador, Saúl, el Canelo Alvarez, o ex futbolistas como Ronaldinho, o Carlos Puyol, el ex defensa del Barcelona y campeón con la selección española en Sudáfrica 2010.

Otra leyendas del futbol como el alemán Thomas Müller, también acudió al estadio.

En tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se ausentaron del estadio Ciudad de México y prefirieron observar el partido entre México y Sudáfrica en el deportivo Hermando Galena en la alcaldía, Gustavo A Madero.