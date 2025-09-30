Nacional

El incumplimiento será causa de revocación, advierten legisladores

Avanzan en prohibir cobro por ingresar a playas; discuten en pleno dictamen

Por Eloísa Domínguez

Este miércoles, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados llevará al pleno el dictamen por el que se prohíbe el cobro por el ingreso a playas y áreas naturales protegidas, luego de que este martes se aprobara la propuesta de los morenistas Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro.

Este martes, por unanimidad de 25 votos, la comisión avaló la iniciativa para reformar leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“En la Ley General de Bienes Nacionales el documento establece que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a mismas será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social y no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que señalan otras leyes o los reglamentos administrativos.

“Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el acceso desde las vías públicas a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, el cual deberá ser seguro y señalizado”, se señala en la iniciativa.

La reforma prohíbe expresamente la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua misma, salvo por disposición contraria la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezcan los reglamentos administrativos.

“Las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas. El incumplimiento a dichos condición será causa de revocación”, establece el dictamen.

En tanto, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisa que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos. Dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

En el artículo transitorio expone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las autoridades correspondientes deberán realizar las adecuaciones normativas que en el ámbito de sus funciones le correspondan, en los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo en el mismo plazo las adecuaciones pertinentes conforme a la Ley Federal de Derechos vigente.

La diputada panista Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión, señaló que el dictamen se refiere al derecho a disfrutar de lo que es nuestro y también es un reconocimiento al turismo local; por eso, garantizar el libre acceso no solo beneficia a quienes visitan sino también dignifica a quienes habitan estos destinos y hacen posible que el turismo en México exista. “La reforma busca devolverle a la gente lo que es suyo: playas libres y gratuitas, con acceso seguro, y la prohibición de cobros indebidos”.

