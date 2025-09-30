Avanzan en prohibir cobro por ingresar a playas; discuten en pleno dictamen

Este miércoles, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados llevará al pleno el dictamen por el que se prohíbe el cobro por el ingreso a playas y áreas naturales protegidas, luego de que este martes se aprobara la propuesta de los morenistas Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro.

Este martes, por unanimidad de 25 votos, la comisión avaló la iniciativa para reformar leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“En la Ley General de Bienes Nacionales el documento establece que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a mismas será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social y no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que señalan otras leyes o los reglamentos administrativos.

“Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el acceso desde las vías públicas a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, el cual deberá ser seguro y señalizado”, se señala en la iniciativa.

La reforma prohíbe expresamente la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua misma, salvo por disposición contraria la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezcan los reglamentos administrativos.

“Las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas. El incumplimiento a dichos condición será causa de revocación”, establece el dictamen.

En tanto, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, precisa que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos. Dicho acceso se hará con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

En el artículo transitorio expone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las autoridades correspondientes deberán realizar las adecuaciones normativas que en el ámbito de sus funciones le correspondan, en los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará a cabo en el mismo plazo las adecuaciones pertinentes conforme a la Ley Federal de Derechos vigente.

La diputada panista Tania Palacios Kuri, presidenta de la Comisión, señaló que el dictamen se refiere al derecho a disfrutar de lo que es nuestro y también es un reconocimiento al turismo local; por eso, garantizar el libre acceso no solo beneficia a quienes visitan sino también dignifica a quienes habitan estos destinos y hacen posible que el turismo en México exista. “La reforma busca devolverle a la gente lo que es suyo: playas libres y gratuitas, con acceso seguro, y la prohibición de cobros indebidos”.