Defiende Mier disminución de efectivo por pago digital, “cierra paso al crimen organizado”, dice

Disminución en pago de efectivo ha generado incertidumbre entre la población (Cuartosuro)

En medio de la incertidumbre y reclamos que ha generado, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco salió en defensa de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos con la cual el gobierno federal busca favorecer los cobros a través de métodos digitales y eliminar el pago en efectivo

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, justificó que esa reforma cerrará el paso al crimen organizado, a quienes lavan dinero y no pagan impuestos

Dijo que esta legislación no busca perjudicar al pueblo de México, sino castigar a la delincuencia organizada y a sectores que se aprovechan de los vacíos para lavar dinero, es decir, la ley sancionará a los delincuentes.

Mier Velazco calificó como falso que ya no se podrán hacer pagos en efectivo, porque la legislación no busca dañar a negocios como “la carnicería de Don Juan” o la venta de dulces, los puestos del mercado o las tiendas, por lo que cuando la gente vaya a comprar a esos lugares continuarán pagando en efectivo.

Acusó que “aquellos que no hicieron nada en el pasado, que se enriquecieron y se llenaron los bolsillos de billetes, que fueron inmensamente corruptos y que nunca le dieron nada al pueblo de México, son quienes critican la ley”.

“Los que siempre defienden los intereses y los privilegios de los de arriba, son quienes empiezan a decir que queremos perjudicar a los de abajo, critican que ya no va a haber uso de efectivo, que solamente se va a pagar con tarjeta, es falso”, acusó

Hace unos días, el Senado aprobó la Ley de economía digital para pagos digital y electrónicos, con la cual el gobierno federal busca favorecer los cobros a través de métodos digitales y eliminar el pago en efectivo.

La mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y PT aprobaron esta ley que establece el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas electrónicas para el pago de servicios en sectores determinados entre ellas gasolineras y casetas en las autopistas,

La oposición rechazó este decreto que se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación al advertir el impacto que tendrá en importante sectores de la población que no está bancarizado, no tiene acceso a internet, o el atraso tecnológico que sufren sobre todo en el campo, o personas de la tercera edad.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que la ley es un cheque en blanco para que Hacienda decida donde ya no se va a usar el efectivo e incluso la discrecionalidad em los montos pues acusó que esta ley no los establece.