Cambio climático ya es asunto de seguridad nacional: Bárcena; impactará producción de alimentos

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena en La Ibero

En medio de una temporada marcada por fenómenos meteorológicos extremos en México, la secretaria de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, Alicia Bárcena advirtió que el cambio climático dejó de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un asunto de seguridad nacional que impactará en la manera en que se produce alimento en nuestro país.

Bárcena advirtió que en México, los mayores impactos recaen con frecuencia en comunidades pobres y poblaciones asentadas en territorios de alto riesgo.

“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, resumió.

También puso el foco en el acceso a la justicia y en la protección de quienes defienden el territorio. En 2025, 10 personas defensoras del ambiente y la tierra fueron asesinadas en México, de acuerdo con Global Witness, que además documentó un incremento de agresiones no letales y criminalización.

Bárcena insistió en que el impacto climatológico obligará a replantear dónde y cómo se produce alimento en México, ante cambios en los regímenes de lluvia; enfrentar el estrés hídrico y la erosión de costas; proteger manglares, bosques y selvas; y preparar infraestructura estratégica para nuevas condiciones climáticas en territorio nacional.

Durante una conferencia en la Universidad Iberoamericana, la titular de Medio Ambiente explicó que la crisis climática no golpea a todas las personas por igual.

Detalló que los países que menos han contribuido históricamente al calentamiento global se encuentran entre los más vulnerables y, dentro de México, los mayores impactos recaen con frecuencia en comunidades pobres y poblaciones asentadas en territorios de alto riesgo.

Su advertencia ocurre en medio de una temporada marcada por fenómenos meteorológicos extremos.

Este 23 de octubre, los medios de comunicación reportaron inundaciones, erosión y daños asociados a un fortalecimiento de El Niño en distintos puntos de América Latina, mientras organismos meteorológicos prevén un fuerte calentamiento del Pacífico central hacia finales del año.

Bárcena recordó que uno delos ejes de la estrategia para enfrentar los estragos del cambio climático en México será ADAPTAMX, una plataforma que permitirá consultar vulnerabilidades climáticas con información territorial y georreferenciada: qué puede ocurrir con la temperatura, el agua u otros riesgos en el lugar donde vive cada persona y qué medidas pueden adoptarse.

“Si yo estoy en esta colonia, o sea, yo vivo en este municipio, ¿qué me va a pasar?, ¿cuál es mi vulnerabilidad? Esa para mí es la clave”, explicó Bárcena. El proyecto forma parte del Plan Nacional de Adaptación que el Gobierno mexicano prevé presentar en la COP31.

Bárcena recordó además que se encuentra en discusión una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, destinada a incorporar temas que hace décadas no ocupaban el lugar actual en la legislación, como adaptación climática, restauración y economía circular.

El Parlamento Abierto sobre la iniciativa comenzó el 28 de septiembre en la Cámara de Diputados con participación de academia, comunidades, sociedad civil y sectores productivos.

Durante el Seminario Interinstitucional Justicia Climática y Ambiental, moderado por Alejandra Elizondo Cordero, directora del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS IBERO), Bárcena planteó que el desafío ya no consiste solamente en reducir emisiones, sino en preparar al país para impactos que ya están modificando territorios y formas de vida.

La adaptación, sostuvo, pasa por algo tan concreto como que una persona pueda saber qué puede ocurrir donde vive y qué puede hacer frente a ello. En esa capacidad de anticiparse, organizarse y exigir respuestas públicas, dijo, también se juega la justicia climática.