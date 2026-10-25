Sectur renovará el Centro de Documentación Turística para ampliar el acceso al conocimiento

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la renovación y el fortalecimiento del Centro de Documentación Turística (CEDOC), con el objetivo de mejorar sus instalaciones, facilitar el acceso a su acervo y acercar información especializada a estudiantes, investigadores y profesionales del sector.

La funcionaria destacó que el centro constituye un espacio para preservar y compartir la historia del turismo en México, así como para proporcionar herramientas de consulta que contribuyan a la formación académica, la investigación y la toma de decisiones.

“En México tenemos una gran historia turística que debemos preservar y compartir”, señaló Rodríguez Zamora, al explicar que la renovación busca acercar el conocimiento sobre la evolución del turismo y las oportunidades que representa para el país.

Creado en 1989, el CEDOC es una unidad especializada de la Secretaría de Turismo (Sectur) dedicada a preservar, organizar y facilitar la consulta de investigaciones, estadísticas, publicaciones, estudios y documentos relacionados con el desarrollo turístico nacional e internacional.

Actualmente, su acervo reúne 16 mil 626 títulos físicos, además de 13 mil 703 títulos digitalizados disponibles para consulta gratuita en línea. También cuenta con un repositorio de 2 mil 323 documentos elaborados por la propia Sectur y una colección de Ciencia Abierta integrada por 387 títulos de especialistas y autores reconocidos.

Rodríguez Zamora explicó que el proceso de modernización incluye mejoras en la imagen de las instalaciones y los materiales de difusión, así como la organización y sistematización de los documentos, el fortalecimiento de los recursos digitales y la actualización de los servicios de consulta.

El propósito, indicó, es consolidar al centro como un espacio accesible y funcional, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la actividad turística.

“Queremos que el CEDOC sea un punto de encuentro con el conocimiento turístico, donde las nuevas generaciones puedan descubrir nuestra historia, consultar información especializada y encontrar herramientas para impulsar nuevas ideas y oportunidades para el sector”, expresó la secretaria.

Entre los servicios que ofrece el centro se encuentran la consulta de su catálogo bibliográfico, orientación para localizar información, elaboración de referencias bibliográficas, talleres sobre herramientas digitales, sala de lectura, préstamo interbibliotecario y actividades de vinculación con instituciones académicas y representantes del sector turístico.

Las personas interesadas pueden consultar gratuitamente los recursos digitales a través del portal CEDOC Virtual.

Asimismo, quienes deseen acceder a los materiales de manera presencial pueden acudir a las instalaciones ubicadas en Schiller 138, planta baja, en la Ciudad de México.

Con esta renovación, la Sectur busca preservar el patrimonio documental del turismo y ampliar las posibilidades de consulta e investigación para quienes estudian, desarrollan o participan en esta actividad económica.