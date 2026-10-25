Senasica impide el traslado de 2 mil 371 cargamentos con plagas y enfermedades en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), impidió la movilización de 2 mil 371 cargamentos que presentaban plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria entre julio y septiembre de 2026, como parte de las acciones para proteger la producción agroalimentaria del país.

De acuerdo con la dependencia, durante ese periodo se realizaron un millón 430 mil 293 inspecciones y verificaciones de cargamentos de origen vegetal y animal, mediante una red integrada por 259 Puntos de Verificación e Inspección (PVI), 163 sitios de inspección y 108 rutas de inspección itinerante.

Durante la Cuarta Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de Movilización Agropecuaria, realizada en Oaxaca, el director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, destacó que los tres órdenes de gobierno comparten la responsabilidad de garantizar que los animales y las mercancías agropecuarias cumplan con las disposiciones sanitarias vigentes.

El funcionario señaló que estas acciones son fundamentales para evitar la propagación de plagas y enfermedades que podrían afectar la producción nacional, el abasto de alimentos y las cadenas de valor del sector rural.

Asimismo, advirtió que una amenaza sanitaria puede interrumpir el comercio, generar pérdidas económicas y provocar restricciones comerciales que repercutan directamente en las familias dedicadas a las actividades agropecuarias.

Por ello, subrayó la importancia de mantener la coordinación entre autoridades, productores y demás participantes de la cadena agroalimentaria para proteger la sanidad del país y conservar el acceso de México a los principales mercados internacionales.

La reunión se realizó conforme a las instrucciones de la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, con el propósito de establecer acuerdos y decisiones coordinadas que combinen el rigor técnico con la transparencia en la movilización de mercancías agropecuarias.

Refuerzan vigilancia contra el gusano barrenador

Por su parte, el director general de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica, Gerardo Guerrero González, reconoció el apoyo de la Guardia Nacional a los oficiales de Agricultura durante las inspecciones realizadas en puntos carreteros.

Explicó que el control sanitario es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los productores, y que el traslado de mercancías puede realizarse de manera más ágil cuando se cumplen las especificaciones sanitarias desde el lugar de origen.

Como parte de estas medidas, recordó que desde noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso de gusano barrenador del ganado en el Punto de Verificación e Inspección Federal de Catazajá, Chiapas, el Senasica ha revisado más de 7.5 millones de animales transportados en 121 mil cargamentos en la región sur-sureste.

Además, durante 2026 se fortaleció el cordón de inspección en el norte del país, donde se han revisado más de medio millón de animales para reforzar la vigilancia sanitaria.

Guerrero González explicó que algunos vehículos que transportan mercancías agropecuarias utilizan caminos secundarios para evitar los puntos de revisión, por lo que el organismo trabaja en una reingeniería de la infraestructura de inspección para establecer controles en ubicaciones estratégicas.

Incorporan tecnología para detectar riesgos sanitarios

El Senasica también avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia de los cargamentos. Entre las medidas implementadas se encuentra el uso de dispositivos GPS para monitorear los traslados considerados de alto riesgo.

Asimismo, la dependencia desarrolla escáneres con inteligencia artificial para detectar posibles casos de miasis en cargamentos agropecuarios, con el objetivo de fortalecer la identificación oportuna de riesgos y evitar la propagación de enfermedades.

En la reunión participaron el secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca, Víctor López Leyva; la representante de la Secretaría de Agricultura en esa entidad, Carolina Ojeda Martínez, y representantes de los comités estatales de protección pecuaria, sanidad vegetal y acuícola.

Con estas acciones, Agricultura y Senasica buscan reforzar los controles sanitarios en las rutas de transporte, proteger la producción nacional y garantizar que los alimentos de origen animal y vegetal lleguen a los consumidores en condiciones adecuadas de sanidad e inocuidad.