Estudiantes pintan más de 8 mil murales para sembrar paz y prevenir adicciones en México: Delgado

Estudiantes, Maestros y Padres de Familia transformaron sus entornos para hacerlos más seguros, saludables y dignos, señala el titular de la SEP — Para fortalecer la Cultura de Paz y la Prevención de Adicciones desde las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y autoridades educativas locales realizaron actividades simultáneas en las 32 entidades del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrtillo, informó que estas acciones se llevan a cabo para cumplir la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones.

Explicó que de acuerdo con la coordinadora general de Enlace Educativo, Cristina Cruz Cruz, estudiantes de Educación Media Superior elaboraron más de 8 mil murales y bardas, jornadas de limpieza, reforestación, jardinería, actividades deportivas y culturales, de la estrategia de Atención a las Causas y Cultura de Paz.

SEP Jornadas contras las Adicciones Los estudiantes de secundaria y preparatoria participaron activamente en la jornada contra las adicciones. (SEP)

“Con entusiasmo, miles de estudiantes, docentes y familias transformaron sus entornos para hacerlos más seguros, saludables y dignos”, dijo el titular de la SEP.

Enseguida el funcionario detalló las acciones simultáneas implementadas en cada estado de la República.

Finalmente celebró que el esfuerzo unió a los jóvenes del país en torno al objetivo de construir entornos de paz, libres de adicciones y con una fuerte identidad comunitaria.

SEP Jornadas contra Adicciones Los estudiantes piden escuelas donde prive el respeto, la paz, sin adicciones. (SEP)

“La Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales confirma que la educación pública, con la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum Prado, es el motor que fortalece el tejido social y promueve un México más justo, seguro y solidario”, dijo.

