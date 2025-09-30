EU no sería lo que es sin los mexicanos: Sheinbaum defiende el trabajo migrante

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó los estereotipos que desde hace décadas caricaturizan a los mexicanos en Estados Unidos como personas “flojas” y sin productividad. Durante su intervención, enfatizó que las y los trabajadores mexicanos no solo han impulsado la economía nacional, sino que también han sido fundamentales para el desarrollo de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum sobre Hernán Bermúdez La mandataria reveló que el ex presidente AMLO ya había mandado destituir a Hernán Bermúdez por indicios de incumplimiento de sus funciones.

“Esta imagen donde está un mexicano con un sombrero, sentado debajo de un cactus. Con una imagen como si fuéramos flojos los mexicanos, nada más equivocado. Los mexicanos levantan la economía de México, y Estados Unidos no sería lo que es sin las trabajadoras y trabajadores mexicanos”, sostuvo la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un video para burlarse de políticos demócratas utilizando música mexicana y la imagen de un sombrero de charro. Pese a la provocación, la presidenta evitó pronunciarse sobre las burlas del mandatario estadounidense y reiteró que “a los mexicanos y las mexicanas se les respeta”.

Sheinbaum destacó que la fuerza laboral mexicana, tanto dentro como fuera del país, es un símbolo de resiliencia y motor económico. Su mensaje fue recibido como un posicionamiento claro frente a la retórica discriminatoria que persiste en sectores de la política estadounidense.