Sheinbaum inaugura hospital comunitario en Maruata con inversión de más de 330 mdp

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, puso en marcha este martes el Hospital Comunitario IMSS-Bienestar Maruata, en la costa de Michoacán. La obra corresponde a la reconstrucción total del antiguo hospital, el cual sufrió graves daños tras el sismo de 7.7 grados registrado en años pasados.

La nueva unidad médica requirió una inversión superior a los 330 millones de pesos y está enfocada en brindar atención principalmente a la población indígena de la región.

El hospital dispone de 56 camas, un quirófano, equipo de ultrasonido y un equipo conformado por 392 trabajadores de la salud, entre ellos 11 médicos especialistas provenientes de Cuba.

Los servicios abarcan medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía general, psicología, estomatología y somatometría, además de otras áreas especializadas. A esto se suma la presencia de 55 enfermeras, tres radiólogos, dos odontólogos y expertos en geriatría, oftalmología, traumatología, anestesiología, inmunología y medicina familiar.

“El hospital brindará atención a aproximadamente 50 mil habitantes de esta zona de la costa michoacana”, declaró el gobernador del estado durante la ceremonia inaugural.