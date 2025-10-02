Anuncia PAN cascada de amparos contra reforma en la materia; acusa traición de Morena al pueblo

El líder nacional del PAN, Jorge Romero en la inauguración del Foro América Libre, unidos por la democracia.

La dirigencia nacional del PAN calificó de “gravísimo” el transitorio que aprobó la mayoría oficialista en el Senado para incluir el principio de retroactividad en los juicios y anunciaron una cascada de amparos ante los ciudadanos para a que se defiendan de esta reforma a la ley de amparo.

El líder panista, Jorge Romero Herrera aseveró que esta ley de amparo tiene varias dedicatorias entre ellos contra la Ley Espía que se enmarca en la reforma de telecomunicaciones pues con esta nueva reforma será “inamparable”.

“Si una ley es inamparable, es la de telecomunicaciones. Justo la de las leyes espías. O sea, más dedicatoria no puede haber. Y todos sabemos que le aventaron varias dedicatorias a otras personas”, aseveró

El líder panista calificó la aprobación de esta reforma al amparo como una traición de los morenistas a la ciudadanía pues la deja sin protección contra los abusos del poder y el Estado.

“Es una traición a lo que es el espíritu del amparo, la figura para defender a los ciudadanos de las autoridades. Con esta reforma ahora empoderan a las autoridades en contra del ciudadano. Ahí está, otra vez la esencia de la 4T”, acusó

Detalló que con esta medida “están prácticamente haciendo que una sentencia pueda no cumplirse” pues si una autoridad dice que tiene la imposibilidad material de hacerlo no podrán obligarla como antes se hacía.

“Una sentencia te obliga a que des un medicamento. Si una autoridad dice, no tengo dinero para pagarla, estoy imposibilitado materialmente, ya no está obligada esa autoridad a dar ese medicamento”, ejemplificó

El panista también acusó que al aprobar el transitorio para incluir el principio de retroactividad en los juicios, la a mayoría oficialista en el Senado solo confirma “su profunda ignorancia jurídica”.

“No hay ley, así lo pongas en 100 artículos, secundaria, que pueda contraponer a la Constitución. El artículo 14 constitucional habla de la irretroactividad de las leyes. Para que esta fuera retroactiva tendrías que modificar el 14 constitucional. Pero bueno, que sigan ellos con sus transitorios. Como sea, ya hacen con la ley, lo que sea”, sostuvo

Romero Herrera reconoció que la oposición no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para interponer una acción inconstitucional contra esta reforma al amparo por lo cual apostarán a interponer una lluvia de amparos ciudadanos.

“Lamentablemente no. (tenemos los números) Pero sí nos alcanza nuestra voz para proponer todos los amparos que se puedan…”, indicó

El dirigente panista no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales pero reconoció los alcances de esta medida.

“ También (acudirán a instancias internacionales) lo que haga falta. Muy conscientes de los alcances. Yo insisto, no queremos sonar ingenuos, pero también muy conscientes. (…) Que sepan que la vida da vueltas y que el tiempo pasa y que los que se creen que van a ser un régimen eterno, cada vez están construyendo más su propia autodestrucción”, afirmó