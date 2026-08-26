Sacudida en el Senado: Enrique Inzunza, investigado por EU, deja la bancada de Morena en medio de presiones

Enrique Inzunza Los senadores Ricardo Inzunza y Adán Augusto conversaron durante la Sesión Plenaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

En medio de una ola de críticas y señalamientos, así como de la presión al interior de Morena, el senador Enrique Inzunza Cázares quedó fuera de la bancada de Morena en la Cámara Alta luego de negarse a solicitar licencia en medio de las investigaciones y señalamientos que lo vinculan con el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y se declaró independiente.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, informó.

Inzunza asegura que los señalamientos buscan afectar a López Obrador

Inzunza sugirió que esta “embestida” en su contra, en realidad, tiene como destinatario final a Andrés Manuel López Obrador.

“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida”, indicó.

“Sería una cobardía y un error —agregó— consentirlo o permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores”.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/PxhNbVAqmo — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

Acusa campaña de calumnias y rechaza las imputaciones de Estados Unidos

En un comunicado, acusó que, desde hace cuatro meses, ha sido objeto “de una feroz campaña de calumnias y diatribas”, luego de que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, las acusaciones en su contra.

Recalcó que las imputaciones que le hacen desde Estados Unidos son falsas, dolosas y carentes de todo sustento.

De hecho, atribuyó esa situación a que denunció el escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, donde exigió que se deslindaran responsabilidades de las personas participantes, nacionales y extranjeras.

Inzunza perdería posiciones de poder dentro del Senado

Con ello, Inzunza perdería también espacios de poder interno, incluida la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, una de las posiciones legislativas más relevantes que ocupaba dentro del Senado.

La decisión se tomó después de varios días de presión interna para que Inzunza pidiera licencia al cargo, como parte del intento de Morena por contener el impacto político de los señalamientos contra funcionarios sinaloenses acusados por autoridades de Estados Unidos.



