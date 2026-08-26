Pobreza laboral baja 3.2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2026: INEGI

Pobreza laboral (Estrella Josento)

La pobreza laboral en México disminuyó 3.2 puntos porcentuales durante el último año, de acuerdo con la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El indicador pasó de 35.1 por ciento entre abril y junio de 2025 a 31.9 por ciento en el mismo periodo de este año.

La cifra significa que una menor proporción de la población se encontraba en una situación en la que sus ingresos laborales por persona no eran suficientes para adquirir la canasta alimentaria. El indicador se utiliza como una medida de corto plazo sobre la capacidad de los ingresos provenientes del trabajo para cubrir ese gasto básico.

Reducción mayor en las zonas rurales

La disminución anual se presentó tanto en las localidades rurales como en las urbanas, aunque con una diferencia importante. En el ámbito rural, la pobreza laboral pasó de 49.1 a 44.7 por ciento, una reducción de 4.4 puntos porcentuales.

En las zonas urbanas, el indicador pasó de 30.8 a 28.3 por ciento, lo que representó una disminución de 2.5 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Sin embargo, la comparación con los primeros tres meses del año muestra otro comportamiento. A nivel nacional, la pobreza laboral aumentó 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 30.7 por ciento en el primer trimestre de 2026 a 31.9 por ciento en el segundo. En el ámbito rural el incremento fue de 0.5 puntos, mientras que en el urbano alcanzó 1.4 puntos porcentuales.

Chiapas mantiene el porcentaje más alto

Al revisar las cifras por entidad federativa, Chiapas registró el mayor porcentaje de población en pobreza laboral durante el segundo trimestre de 2026, con 59.8 por ciento. Le siguieron Oaxaca, con 52.9 por ciento, y Guerrero, con 52.2 por ciento.

En contraste, Baja California Sur presentó el porcentaje más bajo, con 13.8 por ciento, seguida de Baja California, con 17.3 por ciento, y Colima, con 19.7 por ciento.

Durante la comparación anual, 19 de las 32 entidades federativas registraron una disminución en el indicador. Morelos tuvo la mayor reducción, con 11.7 puntos porcentuales; Querétaro disminuyó 10.5 puntos, mientras que el Estado de México y San Luis Potosí registraron reducciones de 9.3 puntos cada uno.

Del otro lado, Sinaloa tuvo el mayor incremento anual, con 3.7 puntos porcentuales, seguido de Coahuila, con 2.6, y Michoacán, con 2.4 puntos.

El ingreso laboral real aumentó 8 por ciento

Junto con la reducción anual de la pobreza laboral, el ingreso laboral real per cápita presentó un incremento de 8 por ciento. El promedio pasó de 3 mil 386.17 pesos mensuales en el segundo trimestre de 2025 a 3 mil 655.63 pesos en el mismo periodo de 2026.

La diferencia también se observó según el lugar de residencia. En las zonas urbanas, el ingreso laboral real per cápita aumentó 6.7 por ciento, al pasar de 3 mil 830.26 a 4 mil 85.87 pesos mensuales.

En el ámbito rural, el crecimiento fue de 10.7 por ciento, con un aumento de mil 924.50 a 2 mil 129.51 pesos al mes. En la comparación trimestral, el ingreso creció 0.1 por ciento a nivel nacional y 1.7 por ciento en las zonas rurales, mientras que en las urbanas disminuyó 0.3 por ciento.

Por entidad, 25 de las 32 registraron un aumento anual del ingreso laboral real per cápita. Morelos tuvo el mayor crecimiento, con 30.5 por ciento, seguido del Estado de México, con 20.9 por ciento, y San Luis Potosí, con 20.3 por ciento.

En contraste, Sinaloa registró una reducción de 3.4 por ciento, Chihuahua de 3.3 por ciento y Quintana Roo de 2.4 por ciento.

Diferencias en el ingreso laborales

El ingreso laboral real promedio de la población ocupada fue de 8 mil 29.42 pesos mensuales durante el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, las cifras muestran una diferencia entre hombres y mujeres.

Las mujeres ocupadas registraron un ingreso promedio de 7 mil 33.37 pesos al mes, mientras que los hombres alcanzaron 8 mil 734.06 pesos. La diferencia fue de mil 652.96 pesos.

En términos anuales, el ingreso laboral real promedio aumentó 6.1 por ciento para las mujeres y 5.5 por ciento para los hombres.

También hubo una diferencia considerable entre trabajadores formales e informales. La población ocupada formal registró un ingreso laboral mensual de 11 mil 43.63 pesos, frente a los 5 mil 706.91 pesos de quienes se encontraban en la informalidad.