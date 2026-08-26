Empresa china, blanco de la delincuencia; roban 348 drones y cámaras tras salir del AIFA

Iagen de un dron Mavic de la empresa china DJI, de los que fueron robados tras salir del AIFA Iagen de un dron Mavic de la empresa china DJI, de los que fueron robados tras salir del AIFA

Robo de drones — La empresa de tecnología china, Da-Jiang Innovations (DJI), denunció a través de su representación en México, Grupo HB, que un cargamento de 348 drones y cámaras de última generación fueron robadas luego de que el vehículo que trasportaba la mercancía fuera asaltado tras haber abandonado la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), caso que no es el primero.

Grupo HB informó a través de un comunicado que presentó la denuncia correspondiente por lo ocurrido y subraya que el robo de 348 drones, cámaras y accesorios tecnológicos de última generación de la marca DJI, se registró el pasado 19 de agosto tras salir del AIFA, en el municipio de Tecámac, Estado de México, motivo por el que la empresa se vio obligado a bloquear los códigos de movilidad series de los drones para que queden inutilizados y no puedan ser comercializados.

En su mensaje Grupo HB insta a la ciudadanía a no adquirir, vender ni comercializar los artículos sustraídos y pide compartir la información que ayude a ubicar el paradero del cargamento o a identificar a quienes estén ofreciéndolos.

La empresa destacó que los drones robados son de las series Mavic, Mini y Air, así como cámaras de acción, estabilizadores de mano de la línea Ronin, micrófonos inalámbricos y herramientas para transmisión de video.

El atraco a la empresa de tecnología china se registró tras salir del AIFA El atraco a la empresa de tecnología china se registró tras salir del AIFA

Sobre el modelo de los drones robados y sus características de funcionamiento están:

Drones Mavic: Se ocupan principalmente para fotografía y video aéreo profesional, además de tareas industriales y de inspección técnica. Incluye cámaras avanzadas con tecnología Hasselblad y sensores capaces de grabar en resoluciones altas de hasta 4K o 6K. Sus funciones inteligentes integran modos automáticos y rutas programables.

Drones Mini: Se utilizan principalmente para fotografía y video aéreo recreativo, contenido para redes sociales y viajes, gracias a su diseño compactoy ultraligero de menos de 249 gramos de peso, facilita su transporte y en la mayoría de los países no necesita registros o permisos complejos. Cuenta con modos automáticos ActiveTrack con regreso al punto de partida y en las versiones avanzadas, cuenta con sistemas de detección de obstáculos omnidireccional.

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Y Drones Air: Se utilizan principalmente para la fotografía y videografía aérea de nivel avanzado y semi-profesional, ofreciendo un balance ideal entre portabilidad y calidad de imagen. Sus sistemas de doble cámara (como el gran angular y el teleobjetivo medio en modelos recientes), permiten capturar vistas panorámicas amplias y acercamientos detallados con gran rango dinámico.

Grupo HB resaltó que los números de serie bloqueados son los de prefijos “ANG5P5E001L1”, “ANDGQP6A001”, “ANGZP” y “ANGZN”.

Esta no es la primera ocasión que ocurre un atraco tras la salida de las aduanas del AIFA de equipos de carga, ya que recientemente, el 25 de mayo pasado también se denunció el robo de un cargamento de relojes de alta gama.

La Crónica de Hoy 2026