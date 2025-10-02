Lord Molécula: ¿De qué trata la tesis que quiere darle a AMLO?

Lord Molécula y AMLO Carlos Pozos viajó a Chiapas y compartió una foto hecha con Inteligencia Artificial donde comparte su trabajo académico con el ex presidente.

Carlos Pozos Soto, conocido popularmente como Lord Molécula, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales por su insistencia de compartir su trabajo de tesis con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El comunicador ha ido hasta Palenque, Chiapas para visitar al ex mandatario y compartirle su trabajo académico, te decimos de qué se trata y lo que ha dicho la Escuela de Periodismo Carlos Setpién García.

¿De qué es la tesis de Lord Molécula?

Desde el 2024, Carlos Pozos Soto, pidió al entonces presidente AMLO que recibiera y firmara su trabajo de tesis de maestría en Periodismo Político durante la conferencia Mañanera en Palacio Nacional. En el mes de septiembre, finalmente consiguió entregarle el texto.

Hoy pude entregarle mi Tesis de Maestría al presidente @lopezobrador_



Muy agracedido por todo lo que ha hecho este gobierno para nosotros, los periodistas independientes.



Es un día que voy a llevar plasmado en mi corazón y mis recuerdos, por siempre. #lordinforma #mañanera pic.twitter.com/V0FGmp9QUr — Lord Molécula Oficial (@lordmolecula) September 17, 2024

La tesis se titula “Preguntas cómodas e incómodas en conferencias y entrevistas: Arte de saber preguntar” y fue elaborada como parte de su maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

El trabajo busca analizar la diferencia entre los cuestionamientos “cómodos” y “incómodos” dentro de las entrevistas y conferencias de prensa, así como la manera en que estas preguntas influyen en la relación entre periodista y entrevistado.

El eje central es una reflexión sobre el papel del reportero frente al poder, la importancia de la crítica y los límites que imponen factores como la autocensura o las dinámicas políticas en México.

¿Qué dijo la Escuela de Periodismo Carlos Septién García sobre la tesis de Lord Molécula?

El 26 de septiembre de 2024, unos días después de haber entregado la tesis en La Mañanaera, la institución académica hizo la aclaración de que este proyecto no había sido aprobado por la institución debido a que no se adecuaba a las estatutos reglamentarios, por lo que ni tenía una validez oficial por parte de la escuela.

Comunicado Septién. pic.twitter.com/Yf55abrkO4 — Escuela de Periodismo Carlos Septién García (@CarlosSeptienG) September 27, 2024

Ahora, en los videos recientes de Carlos Pozos desde Chiapas, asegura que el trabajo ya ha sido aprobado (algo que no ha confirmado ni negado la escuela de periodismo) y busca entregarlo nuevamente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, compartió una foto generada con Inteligencia Artificial en la que sale al lado del ex presidente.