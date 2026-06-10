A horas del silbatazo inicial... la FIFA visita Palacio Nacional: Sheinbaum e Infantino afinan detalles

Afinan detalles La FIFA se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional (Presidencia)

A sólo unas horas de que México haga historia al convertirse en el primer país en inaugurar por tercera ocasión una Copa del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones de futbol de distintas regiones del mundo.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que dio la más cordial bienvenida a los dirigentes deportivos internacionales que se encuentran en el país con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se disputará en la Ciudad de México.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país”, escribió Sheinbaum.

“Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026”, agregó la mandataria,

México compartirá la organización del Mundial con Estados Unidos y Canadá, pero será el encargado de albergar la ceremonia y el partido inaugural, en el Estadio Ciudad de México, el mismo donde se coronaron Pelé y Maradona, lo cual representa un hecho inédito en la historia de la competencia.

La Copa Mundial 2026 contará con 48 selecciones y será la edición más grande realizada hasta ahora.

⚽🌍 Gianni Infantino habló sobre las movilizaciones registradas previo al Mundial 2026 y señaló que este tipo de situaciones forman parte de la realidad de todos los países.



Destacó que en eventos de esta magnitud suele haber especulación, pero recordó que en el Mundial de… pic.twitter.com/NURxKRIWWI — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 10, 2026

Infantino se pronuncia sobre marchas de la CNTE

Previo a su reunión en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, el dirigente de la FIFA dio un mensaje a medios de comunicación en la Ciudad de México, donde fue cuestionado por las protestas que ha realizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

“La verdad creo en la magia, en la potencia del balón de futbol de este trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, aseveró Infantino en la conferencia de prensa.

“Todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del mundo pero creo también que un evento de una magnitud, de una importancia, una potencia trascendental como un Mundial puede ayudar, porque estoy convencido que el ser humano es bueno y no malo”.