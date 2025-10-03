Capturan al “Coyote”, líder de segundo nivel de “La Barredora” en Tabasco

Detenido Guadalupe Luna alias "El Coyote". (SSPC)

Autoridades detuvieron a Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o “Lucha”, líder de segunda categoría del cártel “La Barredora”, que opera en Tabasco.

El sujeto cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

La detención se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo en el municipio de Villahermosa, cuando los agentes de seguridad observaron que un sujeto viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al revisar la unidad, hallaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina.

Detención del “Viejón”

El último de los arrestos de miembros de “La Barredora” fue Gustavo “N”, alias “Viejón”.

“El Viejón” está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones en Guanajuato.

En ese estado era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos.

El creador de “La Barredora” Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso el pasado 23 de septiembre a Hernán Bermúdez Requena, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que el exsecretario de seguridad de Tabasco, alias “El Abuelo” o “El Comandante H” sea investigado por mantener nexos con el crimen organizado.