Activistas mexicanos secuestrados en Israel aceptan repatriación: SRE

CDMX — La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. “Todos se encuentran bien”.

Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible.

Asimismo, se informa que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella.

La SRE mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirma su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora.

El pasado jueves, la Cancillería dijo que seis de los siete ciudadanos mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud, interceptada por la Marina israelí, fueron trasladados por las autoridades al puerto de Ashdod y serán enviados al centro de detención de Ketziot, en el desierto del Negev.