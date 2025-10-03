Maratón por la Lectura une a SEP, Pemex y comunidades escolares contra Violencia

Un pupitre, un libro y una voz que lee en alto son semillas para un México sin violencia, señala titular de Educación, Mario Delgado — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó en la escuela primaria Venustiano Carranza del municipio de Tula, Hidalgo, el Maratón por la Lectura, “Lecturas por la No Violencia”.

Con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y acompañado por el gobernador hidalguense, Julio Menchaca Salazar, entregó mobiliario escolar para reforzar el trabajo con todas las entidades del país y las instituciones del Gobierno de México.

Explicó que 200 aulas de toda la entidad serán equipadas con el mismo número de pizarrones, escritorios, sillas para Maestros, gabinetes y más de 85 mil 500 pupitres, con una inversión de 14 millones de pesos del programa Unidos por la Educación, como parte del apoyo de Pemex a la educación.

Ante más de mil personas de la comunidad esacolar beneficiada, dijo que esto refrenda “el México que queremos, el porvenir por el que luchamos, el que nos ha infundido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Añadió que en el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta de México, “se trabaja por una República educadora, humanista y científica, donde la educación sea un derecho consagrado y nunca más un privilegio ni una mercancía al alcance de unos cuantos”.

Delgado Carrillo invitó a las y los alumnos de nuevo ingreso de secundaria a registrarse para recibir la Beca Universal Rita Cetina, que actualmente beneficia a 5.5 millones de estudiantes de ese nivel educativo en todo el país.

Apoyo de Pemex a la Educación

Por su parte, la directora Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva, dijo que la empresa pone énfasis en dos rubros fundamentales: educación y salud, para regresar a las comunidades la oportunidad que se les brinda de operar.

“La entrega de mobiliario escolar es resultado de la colaboración entre Pemex, la SEP y el gobierno de Hidalgo, en beneficio de las escuelas y sus estudiantes”, afirmó.

En su oportunidad el gobernador Julio Menchaca Salazar dijo que la educación es el elemento más poderoso para la transformación; resaltó la alianza con Pemex, la SEP y el Magisterio para seguir impulsando la educación pública.

Señaló que por ello entregan de manera gratuita uniformes, zapatos y tabletas en las escuelas donde más se necesitan, para que las nuevas generaciones reciban una mejor comunidad y un mejor municipio.

Menchaca Salazar agradeció a la Presidenta y al titular de la SEP, por el apoyo y el trabajo coordinado, lo que ha permitido avances sustanciales en el sector educativo de la entidad.

El secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, informó que, gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación, 350 mil alumnos del estado reciben becas, 2 mil escuelas de Educación Básica, y 200 de Educación Media Superior, son beneficiarios del programa La Escuela es Nuestra.

Lectura Contra la Violencia

En la escuela primaria Venustiano Carranza ante Maestros y Padres de Familia, el titular de la SEP encabezó las “Lecturas por la No Violencia”, del Maratón por la Lectura.

Este evento se lleva a cabo hoy en todas las escuelas de Educación Básica del país como parte de la Estrategia Nacional de Lectura; el titulat de la SEP participó con la lectura colectiva del Poema al No, de Gloria Fuertes.

Maratón por la Lectura une a SEP, Pemex y comunidades escolares contra Violencia