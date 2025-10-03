“México Canta” llega a su gran final este 5 de octubre

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó a los semifinalistas del concurso de talento musical “México Canta”, certamen que concluirá el próximo domingo 5 de octubre a las 19:00 horas.

Claudia Curiel (Toma de pantalla)

El programa tuvo como objetivo promover nuevas narrativas musicales sin hacer apología de la violencia. “No se trata de prohibir, sino de hacer conciencia”, señaló la funcionaria durante la presentación.

El concurso registró una amplia participación, con 15 mil 115 personas inscritas, de las cuales 12 mil 418 fueron de México y 2 mil 697 de Estados Unidos. Las transmisiones en los 22 medios públicos alcanzaron a 9.3 millones de personas, consolidando al certamen como un espacio de gran impacto cultural.

México canta (Toma de pantalla)

Los tres finalistas serán elegidos mediante el voto del público, lo que permitirá que la audiencia tenga un papel decisivo en el desenlace del concurso. La mandataria atestiguó brevemente el talento de algunos de los semifinalistas, quienes se disputan un lugar en la gran final.