Salomón Jara se compromete con Semarnat a profundizar conservación ambiental en Oaxaca

Dron Oaxaca

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, visitó Oaxaca acompañada del gobernador Salomón Jara. Realizaron un recorrido por Santa Cruz Xoxocotlán, y desde el vivero del Bosque El Tequio se informó que en La Primavera Oaxaqueña se implementa el programa Reforesta.

Son 37 viveros establecidos en el estado, que producen 86 especies de árboles y plantas nativas, con los que, a la fecha, se han restaurado 10 mil 500 hectáreas

La Comisión Estatal Forestal apuntó que se trata de avances notables y su titular, Magdalena Coello, expuso que la meta este año es reforestar 12 mil hectáreas y 20 mil hectáreas para el 2026. El Gobierno de Oaxaca ha destinado 283 millones de pesos a este tipo de tareas, además de los 19 millones de pesos, en 2025, adicionales en acciones de sanidad.

Las regiones Sierra Sur, Costa, Mixteca y Sierra de Juárez son monitoreadas con empleos de un dron especializado.

El gobernador avaló las acciones conjuntas y señaló que habrá de profundizarse la protección ambiental, toda vez que Oaxaca es uno de los territorios de notable biodiversidad en el país.