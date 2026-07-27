Examen UNAM últimas noticias de la revisión en proceso de admisión ante posibles trampas

Personas aspirantes que fueron rechazadas, han llevado a cabo una serie de protestas y movilizaciones en inmediaciones de Ciudad Universitaria tras las medidas aplicadas, por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios al suspender provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso de estudiante a nivel licenciatura.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló una Comisión Técnica para iniciar un proceso de revisión integral para el concurso de selección ante las presuntas irregularidades del primer examen en línea que implementó la institución educativa este 2026.

La UNAM instala un comité de análisis para la admisión a nivel licenciatura 2026.

L comisión está integrada por 16 expertos de distintas disciplinas como:

Inteligencia Artificial

Derecho

Historia

Química

Pedagogía

Física

Matemáticas

Biología

Además, participarán especialistas de otras disciplinas, los cuales llevarán a cabo una inspección de los mecanismos aplicados en el examen digital durante el concurso, así como los resultados obtenidos por los aspirantes.

Los expertos podrán solicitar información adicional para comprobar los mecanismos utilizados en el proceso.

¿Por qué la UNAM instaló un grupo de expertos para revisar la prueba de admisión a licenciatura?

Estas acciones fueron tomadas luego de que los participantes denunciarán presuntas inconsistencias y posibles trampas durante el proceso por parte de algunos alumnos que presentaron la prueba, lo que provocó un incremento en los reactivos con los que obtuvieron el puntaje máximo para su ingreso.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados en la revisión de la verificación del examen en línea de la UNAM?

Las autoridades universitarias esperan contar con una serie de resultados en los próximos días para establecer las rutas que den una respuesta a los miles de jóvenes que permanecen a la espera de concretar su registro oficial en la UNAM.

Asimismo, se aseguró que no se descarta ninguna opción para llegar al fondo del asunto y corroborar si existieron irregularidades durante la prueba para poder explicar a la sociedad los hechos ocurridos y garantizar el acceso equitativo de todos los aspirantes a la educación superior, informó Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Aunque no se adelantaron las medidas que pudieran adoptarse en caso de encontrar alguna inconsistencia en el desarrollo de la selección, se deberá permitir identificar las fallas existentes en la prueba y evitar en un futuro los posibles errores.