Revive alianza entre la Mocro Maffia y el narco mexicano vía la identificación con el CJNG; apuntan a Medio Oriente

Estas vías pronto podrían comenzar a enrutar también fentanilo marca Chapo

Cables de Europol, la Policía Europea, ubican en la apología del Cártel Jalisco Nueva Generación en la que incurren algunos narcomenudistas de la Mocro Maffia, una organización criminal neerlandesa de origen marroquí y minoritariamente argelino, un importante indicio de una renovada alianza entre el crimen organizado mexicano y el europeo.

La inquietud entorno de esta asociación adquirió fuerza luego de que durante la noche del 16 al 17 de julio un comando armado atacó a un grupo de cinco personas en el barrio Fleming, de Carcasona. El ataque ultimó a un joven de alrededor de 20 años e hirió al resto; del blanco se presume que eran narcomenudistas, mientras que los atacantes serían un colectivo rival, mezcolanza entre miembros de la DZ Mafia (originaria de Argelia con base en Marsella) y de la Mocro Maffia.

Este evento llamó la atención de las autoridades en Francia y otros lares como Bélgica y Países Bajos, no por reflejar un asalto coordinado entre dos grupos usualmente antagónicos en contra de un tercero que pretendía incursionar en la venta minorista de cocaína y hachís en su territorio histórico, sino porque los pistoleros grabaron el ataque y lo postearon en internet con las siglas de ambas organizaciones y el sufijo añadido NG o Nouvelle Génération, además de las banderas Marruecos, Argelia y México, todo musicalizado por un rap (es así como se expresa la narcocultura en Europa en contraposición a los narcocorridos en México) que versa sobre el ‘Señor de los Gallos’, una referencia directa a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, finado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque tras el incidente el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, y la fiscalía local, no descartaron que se trate sólo de grupos autónomos que hacen apología de organizaciones criminales en México al identificarse con sus métodos o símbolos, la Policía Europea sí llamó a mantener cautela y vigilar el uso de estas siglas y su posible relación con el fortalecimiento de añejas alianzas entre el crimen magrebí-europeo y el mexicano.

LAS CUATRO LETRAS

La entrega de El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos, traición mediante de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, desencadenó una lucha intestina en el Cártel de Sinaloa entre las huestes de sus dos más emblemáticos fundadores por hacerse con el control de toda la organización, hace no mucho el bando liderado por los Chapitos, la descendencia de Guzmán Loera, concertó una alianza con el acéfalo, pero no neutralizado, CJNG, dilatando no sólo sus números e influencia territorial, sino adquiriendo un control matizado de las franquicias que operan en favor de los jaliscos y que hacen gala de un poderoso capital simbólico expresado en estética, poder de fuego y violencia extrema.

De ahí que las autoridades europeas aún traten de establecer si la DZ Mafia Nouvelle Génération y el Cartel Mocro Nouvelle Génération son ya organizaciones estructuradas como franquicias a partir de la alianza mexicana y sus vínculos preestablecidos con la diáspora criminal magrebí.

Sea como fuere, las adopción de los métodos de comunicación de los cárteles mexicanos (música apologética, videos de propaganda, emblemas y siglas), sus míticos liderazgos y folclore por parte de las mafias marroquíes y argelinas en Europa occidental resulta un hecho insólito para la fuerza policial del viejo continente, por no hablar de la identificación explícita con el hampa de México y la utilización de nuestro pabellón nacional.

LA MAFIA MAGREBÍ Y EL NARCO MEXICANO

De acuerdo con los informes de la Policía de Europa, la creciente presencia de franquicias del narco magrebí como la del Cartel Mocro Nouvelle Génération (que se nombran en similitud con el CJNG) en bastiones históricos de la mafia marroquí en Países Bajos, Bélgica y Francia probaría la renovada relación comercial y logística que existe desde hace más de una década entre los cárteles de México y la Mocro Maffia, esta última señalada como la organización criminal más poderosa y brutal de Europa occidental, así como la responsable de ingresar al continente casi el 80% de la cocaína que consume, vía los puertos de Rotterdam y Amberes.

No obstante el actual protagonismo del cártel de las cuatro letras en esta nueva faceta de la relación criminal entre mexicanos y magrebíes, la ilícita mancuerna México-Mocro comenzó de la mano del Cártel de Sinaloa, cuando en algún momento del año 2015 Ridouan Taghi ex-cabecilla de la Mocro Maffia, trabó una alianza estratégica con los de Sinaloa para convertir los muelles de Rotterdam en el punto de entrada más importante de cocaína sudamericana, lo mismo que para comenzar la instalación de narcolaboratorios en suelo de la Unión Europea, una operación enmarcada en aquel proceso que las autoridades el viejo continente, entre ellas la agencia de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas, tuvieron a bien llamar “adopción del modelo mexicano”, es decir, aprovechar la sapiencia técnica de los mexicanos para pasar del mero trasiego a la producción de droga sintética en casa con la intención de surtir la demanda doméstica, y aunque de hecho sí afloraron laboratorios por todo el oeste de Europa, desde España hasta Polonia , y múltiples ‘cocineros’ mexicanos fueron arrestados, la cruzada laboratorista frenó de golpe durante la pandemia del Covid-19, pues gracias al estricto confinamiento la demanda interna cayó obligando el cierre de muchas de las recién creadas boticas clandestinas, al tiempo, el mismo año que asoló la enfermedad, Taghi fue aprehendido en Dubái y extraditado a Países Bajos, donde cumple cadena perpetua.

Liderazgos un tanto caóticos siguieron a Taghi y la relación con Sinaloa se desgastó al punto tal que en julio de 2023 el propio Vicente Zambada, hijo de El Mayo Zambada, entonces líder del Cártel de Sinaloa, exigió directamente a Othman El Ballouti, sucesor operativo de Taghi en la Mocro, liquidar las deudas pendientes con la organización mexicana por varias toneladas de cocaína desembarcadas en Países Bajos. “Ahí en Europa hay mucha gente de Sinaloa, (...) dígales: ‘Esta persona me está cobrando’. Y esas personas le van a decir quién soy yo”, dijo el capo al marroquí-amberino para luego añadir que mandaría gente de su organización (Sinaloa) para cobrar el adeudo, por lo que enviaba “disculpas de antemano”.

El fundamentalismo religioso del régimen Talibán vetó de forma inmediata la producción, la comercialización y el uso del opio

LA MIRADA EN ORIENTE PRÓXIMO

La Mocro Maffia precisa aún de la red de tráfico trasnacional tendida por Sinaloa a lo largo de más de una década para satisfacer la demanda interna de cocaína, lo mismo que para seguir adecuando narcolaboratorios en suelo europeo, aprender a cocinar metanfetaminas y, ulteriormente, recibir, almacenar y procesar los precursores químicos necesarios para producir y sintetizar heroína y fentanilo, este último el opioide estrella del catálogo de los Chapitos. A su vez, tender una exitosa red de laboratorios clandestinos y aprovechar los servicios de mantenimiento y distribución que proveen los europeos se antoja vital para que las organizaciones mexicanas consigan desviar parte de la producción que obtienen de los laboratorios emplazados en África subsahariana y Sudáfrica hacia Oriente Medio, más allá del Golfo Pérsico y rumbo a Afganistán.

En el Informe Mundial Sobre las Drogas de las Naciones Unidas de 2026, se esgrime la ruptura de las cadenas de producción y abastecimiento de heroína que ostentaba Afganistán como una consecuencia del regreso de los talibanes al poder tras la retirada de las fuerzas de ocupación estadunidenses, en agosto y en los primeros días de septiembre de 2021. El fundamentalismo religioso del régimen Talibán vetó de forma inmediata la producción, la comercialización y el uso del opio a partir del cual se producirían drogas sintéticas tales como la heroína.

En razón de este vacío, la ONU alertó sobre probables intentos de los cárteles trasnacionales (entre los cuales considera a Sinaloa, sus filiales, franquicias y potenciales aliados) por hacerse con estos flujos y rutas ahora en disputa, toda vez que Afganistán funge como nodo de al menos tres de las cinco principales vías de tráfico ilegal en el mundo: La ruta Sur, la Norte y la ruta de los Balcanes, esto de acuerdo con la nomenclatura que utiliza el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

La ruta Sur permitía a los traficantes afganos, quienes surtían el 80 por ciento del opio a nivel global, escurrir casi la mitad de su producción opiácea en Pakistán para entregarla luego en el sudeste asiático, un esfuerzo del que llegaron a emanar hasta 150 toneladas de heroína en 2021; la norte, por otro lado, es la vía de acceso a Asia central y con ello a la Federación Rusa, donde los niveles de consumo de drogas sintéticas no paran de crecer desde la disolución de la URSS y en donde se vislumbra un incremento en la demanda de heroína en el marco de la invasión que sostiene el presidente Putin sobre Ucrania. Esta ruta es capaz de sostener un caudal de hasta 95 toneladas de esta droga. Finalmente, la ruta de los Balcanes surtiría al mercado en Irán, Turquía, algunas zonas del este de Europa y podría llegar a cerrar la pinza sobre el flanco occidental. Tal es, según las Naciones Unidas y el OCCRP, el botín en juego, por lo que recomiendan advertir sobre aumentos anómalos en la producción de opio en Myanmar y México, los dos países con los mayores volúmenes de producción. La posibilidad de hacerse con estas vías no es menor si se toma en cuenta que Sinaloa ya paga por protección y servicios logísticos en diversas rutas de África occidental, el Sahel, Libia, Egipto y Líbano, estableciendo tratos en el camino con filiales de Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria Islámica y la red afgana Haqqani, todos, según el AFRICOM y el CENTCOM de Estados Unidos, actores que cobran peajes e impuestos por el paso franco de la droga, dinero a partir del cual, de forma indirecta, el narco provee buena parte del financiamiento de estas organizaciones terroristas. Estas vías pronto podrían comenzar a enrutar también fentanilo marca Chapo si los dos cárteles más grandes de México acceden por completo a las redes de distribución de la Mocro sobre Europa, Marruecos y Argelia, siembran laboratorios de forma exitosa en suelo europeo y si logran sintetizar este opioide directamente en África .