Arremete Morena contra expresidentes de AL y España que defienden a Ruffo; “sin autoridad moral”

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel revira a ex presidentes que defienden a Ruffo Appel

La dirigencia nacional de Morena arremetió contra los ex presidentes latinoamericanos y españoles que acusaron persecución y criminalización política del gobierno mexicano contra Ernesto Ruffo Appel y los acusó de carecer de autoridad moral para autoproclamarse guardianes de la democracia cuando sus gobiernos estuvieron marcadas por la represión social y violaciones a los derechos humanos.

Reviró que entre los firmantes de esa postura del grupo IDEA se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos.

“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”, fustigó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

En un posicionamiento, al dirigencia morenista respondió a los 25 ex presidentes integrados en el grupo IDEA que acusó al gobierno mexicano de utilizar el poder judicial para atacar y encarcelar opositores.

“La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, reviró

Montiel aseveró que en México se terminaron los pactos de impunidad y una trayectoria política, un apellido, una fortuna o una red de relaciones de poder nacionales o internacionales ya no constituyen un salvoconducto frente a la ley.

En alusión a Ruffio Appel, afirmó que haber sido el primer gobernador de oposición derivado de una concertación política que avaló el fraude electoral de 1988, no concede inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución.

“Aquí manda el pueblo, rige la Constitución y la ley alcanza también a quienes durante décadas se creyeron intocables”, recalcó

En México –dijo--“ya se acabó el doble rasero que convertía la justicia en garrote para los adversarios y en escudo para los cercanos”, en alusión a las críticas por la falta de acciones legales o investigaciones contra gobernadores y legisladores de Morena acusados y señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Estableció que en México no hay persecución ni privilegios pero tampoco tutelas extranjeras ni absoluciones entre amigos.

“Soberanía popular, autodeterminación, debido proceso y justicia para todas y todos”, aseveró

Montel aseguró que lo que buscan los aliados de Ruffo Appel es desviar la atención de los hechos investigados y disputar en los medios lo que corresponde resolver ante los tribunales.

“Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad, la condición de opositor en fuero y la cercanía partidista en protección”, asentó.

En ese sentido aseveró que los integrantes del Grupo IDEA tienen derecho a expresar sus opiniones, pero “lo que no tienen es autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar el desarrollo de una investigación o presentarse como una instancia supranacional capaz de decidir quién puede ser investigado en nuestro país”.

Afirmó que México es una nación libre, soberana e independiente, no acepta presiones extranjeras sobre asuntos que deben resolverse conforme a sus leyes, no se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos, correligionarios.

“El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió”, asentó.