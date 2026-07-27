¡UNAM pagó más de 100 MDP por el software que presentó anomalías en aplicación de exámenes en línea para aspirantes de nuevo ingreso!

Examen de la UNAM La empresa contratada fue Territorium Life (Fotos Cuartoscuro y Plataforma Nacional de Transparencia (PNT))

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pagó 101 millones 757 mil 810.00 (Ciento un millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.) a la empresa Territorium Life para la aplicación de un mínimo de exámenes de 154 mil y un máximo de aspirantes de 385 mil en el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2026.

De acuerdo con la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Máxima casa de estudios realizó la contratación del servicio la plataforma para la realización de exámenes en línea 2026, a nivel Bachillerato, Licenciatura y Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Documentación sobre contratación de la UNAM a Territorium Life por software para aplicación de exámenes de admisión (PNT)

Examen de la UNAM y Territorium Life: detalles del contrato millonario

La institución señaló que los más de 100 millones de pesos se efectuaron también por la infraestructura, accesos, desarrollos, funcionalidades y avances tecnológicos. Sin embargo, al momento de arrojar los resultados se detectaron anomalías e inflación de puntajes en su primer examen de licenciatura 100% en línea.

De acuerdo con la documentación de la UNAM, Territorium Life se comprometió a establecer más de 30 requerimientos para la implementación de los exámenes, entre ellos, al menos 20 barreras o candados - algunos con ayuda de Inteligencia Artificial (IA)- para preservar la integridad del examen de admisión a su bachillerato y licenciaturas y evitar cualquier tipo de trampa o engaño por parte de los aspirantes.

Entre los puntos, la empresa contratada establecía la “supervisión en tiempo real y diferido” con inteligencia artificial para observar el comportamiento de la persona aspirante y su entorno durante la realización del examen, así como la “detección de comportamientos no permitidos’ y en ‘Monitoreo automático y permanente’, pero al parecer no funcionaron del todo.

Documentación sobre contratación de la UNAM a Territorium Life por software para aplicación de exámenes de admisión (PNT)

El software también estaba encargado de generar alertas de ausencia injustificada de la persona aspirante, así como el bloqueo de múltiples monitores y proyección externa y los reportes en tiempo real para supervisores humanos y la generación y acceso a evidencias de los exámenes de los aspirantes.

Hoy por la tarde, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para entender todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes.Asimismo, Lomelí advirtió que las irregularidades en el proceso no sólo afectan a la institución, sino al conjunto de la sociedad y enfatizó que no se puede normalizar este tipo de situaciones.