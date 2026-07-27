Olga Sosa recorre planta de Valia Energía en Altamira y destaca el papel estratégico de Tamaulipas en la generación eléctrica

La senadora Olga Sosa

La senadora Olga Sosa Ruiz realizó una visita de trabajo a la planta de Valia Energía, ubicada en el corredor industrial de Altamira, donde destacó la relevancia de esta instalación para el sistema eléctrico nacional y el papel que desempeña Tamaulipas como una de las entidades con mayor capacidad de generación de energía en el país.

Durante el recorrido por las instalaciones de Electricidad Águila de Altamira, la legisladora conoció la operación de la central de ciclo combinado, considerada una de las más importantes de México debido a que su capacidad de generación representa alrededor del cuatro por ciento de la electricidad que consume el país.

La visita contó con la participación del director general de Valia Energía y presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), Eliezer Garza Ortiz; el gerente general de la asociación, David Hernández; la diputada federal Blanca Narro, así como directivos de la empresa.

Tamaulipas reafirma su peso dentro del sector energético

Al concluir el recorrido, Olga Sosa afirmó que la permanencia de empresas con más de dos décadas de operación en la región refleja el potencial energético e industrial de Tamaulipas. En ese contexto, señaló que la presencia de proyectos de esta magnitud fortalece la posición del estado como uno de los principales polos de generación eléctrica y un punto estratégico para el desarrollo industrial de México.

La legisladora sostuvo que la infraestructura instalada en la entidad confirma el peso de Tamaulipas dentro del sistema energético nacional y fortalece su posición como un estado estratégico para el desarrollo industrial del país.

Plan México apuesta por ampliar la capacidad eléctrica

Durante su visita, la senadora también hizo referencia a las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante el Plan México, estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética, incrementar la capacidad de generación de electricidad y modernizar la infraestructura del sector.

Añadió que estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, mediante una política pública enfocada en garantizar un suministro eléctrico suficiente, confiable y competitivo, acompañado de una mayor incorporación de tecnologías con menor impacto ambiental.

Valia Energía aporta capacidad clave al Sistema Eléctrico Nacional

Olga Sosa señaló que Valia Energía representa un ejemplo del potencial energético de Tamaulipas y del papel que desempeña la iniciativa privada en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

El grupo cuenta con la mayor capacidad instalada entre los generadores privados del país, integrada por seis centrales de ciclo combinado, una planta de ciclo simple y un gasoducto ubicado en Valle Hermoso, Tamaulipas.

Las centrales de ciclo combinado destacan por su eficiencia al aprovechar el calor residual para producir energía adicional, lo que permite reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones por cada unidad de electricidad generada, contribuyendo a una transición energética con menores impactos ambientales.

La energía producida en la planta de Altamira se comercializa principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, mientras que los excedentes participan en el Mercado Eléctrico Mayorista, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Altamira mantiene una posición estratégica para México

Olga Sosa destacó que la capacidad anual de generación de Valia Energía supera el consumo conjunto de Tamaulipas y Nuevo León, un indicador que refleja la dimensión de la infraestructura instalada por el grupo.

Recordó además que Tamaulipas produce aproximadamente una tercera parte de la electricidad que se genera en México, condición que consolida a la entidad como un territorio estratégico para la seguridad energética, la atracción de inversiones y el desarrollo industrial del país.