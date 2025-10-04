Buque escuela “Cuauhtémoc” zarpa rumbo a México tras accidente en el puente de Brooklyn

El navío zarpó tras pasar las pruebas que verificaron el buen funcionamiento del sistema de navegación. (Angel Colmenares/EFE)

Luego del accidente que sufriera el pasado 17 de mayo, el buque escuela Cuauhtémoc de la armada de México fue despedido este sábado por cientos de personas que se congregaron, con motivo de celebrar la partida de la embarcación que estuvo en Nueva York por veinte semanas, la cual incluyó música banda, bailes tradicionales y banderas, como símbolo de la capacidad de resiliencia de la tripulación de cara al incidente.

La Secretaría de Marina expresó en un comunicado que, teniendo el viento a su favor, el buque por fin retoma su misión, la de llevar “un mensaje de paz y buena voluntad”.

Entre las personas que estuvieron presentes en la despedida, había mexicanos que pedían que no se hiciera a un lado la dimensión trágica de lo que sucedió en mayo, en el que perdieron la vida los cadetes América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, además de que hubo veinte personas más heridas y se rompieron tres mástiles, necesitando de una gran movilización del personal de emergencias en la ciudad para paliar la situación.

Tras el incidente, el buque fue transportado a los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York, y el pasado 20 de septiembre se trasladó al muelle 86, en el Hudson River de Manhattan, donde fue visitado antes de zarpar llevando consigo a 171 nuevos cadetes y tres oficiales, que llegaron en el curso de la semana a la ciudad a fin de sumarse a la tripulación del buque escuela para el curso que viene de adiestramiento.

A manera de preparativos para zarpar, el navío pasó las pruebas que verificaron el buen funcionamiento del sistema de navegación, las condiciones de los equipos de comunicaciones, el desempeño del sistema de propulsor auxiliar y la capacidad de resistencia de su sistema de propulsión a vela.