Fallo en mil 375 vehículos Honda y Acura: Profeco

Los vehículos reportados presentan una falla en el circuito interno del asiento del pasajero.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México dieron a conocer que someterá arevisión a mil 375 vehículos marca Honda y Acura de los modelos: Honda Pilot año 2021, Honda Odyssey año 2021, Acura RDX año 2021, Acura MDX año 2020-2022 y Acura TLX año 2021.

El llamado al chequeo se da en razón de una falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que causa problemas con el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire; así,se indica de manera incorrecta que el sistema está activado, lo que es motivo de confusión para los usuarios y signo de un mal funcionamiento. Para atender este desperfecto, la empresa se hará cargo de inspeccionar y en caso necesario, corregirá el sensor.

Honda de México informó que dará aviso a los propietarios de los automóviles mediante correo electrónico o vía telefónica para que vayan al Distribuidor Autorizado de Automóviles Honda o Acura a programar una cita.

Para el caso de las personas cuyo auto haya cambiado de propietario, se podrán informar los datos de contacto de los dueños actuales al teléfono 800 368 8500 y en la página web http://www.honda.mx/.