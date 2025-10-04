Levantan, rescatan y matan a escolta asignado a hijo de gobernador Rocha Moya

CDMX — En la refriega a balazos del pasado viernes en Culiacán, Badiraguato y otros municipios de Sinaloa, un policía estatal, de quien se dijo era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, fue asesinado luego de que fue levantado por un grupo armado y rescatado por militares. Sin embargo, horas después Jesús Alexander falleció.

En la información vertida en redes sociales y medios de comunicación locales un “policía estatal”, de 44 años, fue levantado en la colonia Renato Vega Amador, de la ciudad de Culiacán, quien presuntamente era escolta del hijo de Rocha Moya.

“Es uno de nosotros, de los que estamos asignados a la guardia de Palacio”, reportó a la línea de emergencia otro elemento. Se trataba de Jesús Alexander, escolta del hijo del gobernador.

En los hechos, al menos un grupo de cinco hombres armados raptó al elemento para lo cual utilizaron un vehículo gris Toyota sin placas, y tras un amplio operativo en la capital del estado se dio con la ubicación de los raptores y arrabataron al elemento de las manos del crimen.

En menos de 24 horas, elementos policiacos fueron blanco de armas de alto poder. A otro lo mataron frente a su hijo en unas canchas de voleibol.

La persecución, de aproximadamente 20 minutos, para rescatar a Jesús Alexander culminó en una gasolinería, luego de que el conductor del Toyota Coral detuvo la marcha del vehículo y descendió para disparar contra militares.

Tras el enfrentamiento, tres civiles fueron detenidos y uno más abatido.

Las fuerzas de seguridad revisaron el vehículo, donde se halló una lista con nombres marcados para su aniquilación.